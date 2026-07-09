Когда летающие автомобили заполонят города?

Эксперт «За рулем» назвал проблемы, мешающие массовому внедрению летающих машин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Летающие автомобили – это действительно наше будущее или утопия?

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Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Конечно, летающие автомобили – это утопия.

С одной стороны, рано или поздно технологии позволят сделать автомобили летающими. Но при этом они должны быть автономными: по земной тверди большинство людей еще умеют ездить, а вот управление транспортом в воздухе требует совершенно иного уровня подготовки.

Кроме того, встают вопросы управления этим воздушным трафиком, а также энергозатрат – расход энергии на полет значительно выше, чем на езду по дорогам.

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Какими технологиями должны обладать автомобили будущего, рассказано тут.