Обычная гайка способна решить типичную проблему мини-моек для авто
Для мойки машины я иногда использую мини-мойку.
Пластиковый шланг, который шел в комплекте, при жаркой погоде пережимался, при холодной становился «дубовым».
На рынке купил обычный резиновый шланг, который работает в любую погоду, но сетчатый фильтр постоянно всплывал из ведра.
Пластиковым хомутом прикрепил пару гаек как груз. Теперь фильтр не всплывает и всегда находится на дне ведра.
А. Ставров, Смоленская область
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