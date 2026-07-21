Обычная гайка способна решить типичную проблему мини-моек для авто

Читатель «За рулем» усовершенствовал мини-мойку для автомобиля с помощью гайки

Для мойки машины я иногда использую мини-мойку.

Пластиковый шланг, который шел в комплекте, при жаркой погоде пережимался, при холодной становился «дубовым».

На рынке купил обычный резиновый шланг, который работает в любую погоду, но сетчатый фильтр постоянно всплывал из ведра.

Пластиковым хомутом прикрепил пару гаек как груз. Теперь фильтр не всплывает и всегда находится на дне ведра.

Шланг от мини-мойки с грузом в виде гайки.

А. Ставров, Смоленская область

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