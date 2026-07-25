Не предусмотрена ручка закрывания багажника? Есть простой способ это исправить
Читатель «За рулем» оснастил седан Лада Приора ручкой закрывания багажника
На автомобиле Лада Приора нет ручки закрывания багажника.
Купил ручку-скобу на маркетплейсе и с помощью саморезов закрепил на пластиковой обивке замка багажника.
Пять минут – и закрывать стало удобно. Руки чистые в любую погоду.
О. Бондаренко, Краснодарский край
Самодельная ручка для закрывания багажника седана Лада Приора
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