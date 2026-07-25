Не предусмотрена ручка закрывания багажника? Есть простой способ это исправить

Читатель «За рулем» оснастил седан Лада Приора ручкой закрывания багажника

На автомобиле Лада Приора нет ручки закрывания багажника.

Купил ручку-скобу на маркетплейсе и с помощью саморезов закрепил на пластиковой обивке замка багажника.

Пять минут – и закрывать стало удобно. Руки чистые в любую погоду.

О. Бондаренко, Краснодарский край

Самодельная ручка для закрывания багажника седана Лада Приора

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О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут.