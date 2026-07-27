Когда электросамокатчиков заставят получать номера?

Глава ГАИ рассказал, когда номера для электросамокатов станут обязательными

Вопрос от читателя «За рулем»:

– СМИ сообщили, что утверждены номера для электросамокатов, похожие на автомобильные и с кодом региона. Однако пока что на улицах я вижу только номера прокатных компаний, и то не на всех самокатах. Когда они в реальности появятся?

Лилия Бариенникова, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Росстандартом действительно утверждена поправка к национальному стандарту ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», предусматривающая введение новых государственных регистрационных знаков типа 4В для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Указанные знаки будут устанавливаться после введения института государственной регистрации СИМ, для чего требуется решение Правительства Российской Федерации.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Работа над соответствующим документом ведется в настоящее время согласно Плану мероприятий («дорожная карта»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденному Правительством Российской Федерации (от 11.10.2023 № 11752‑П50‑МХ).

О том, какие электросамокаты подлежат регистрации, рассказано здесь.