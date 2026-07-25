Лайфхак для проверки уровня масла: подсказано французами
Citroen C4 Sedan с пробегом 134 500 км: что с двигателем
Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6
- Изготовитель – Citroen Россия, Калуга
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года
- Пробег на момент отчета – 134 500 км
На протяжении всей нашей с Ситроеном совместной жизни простейший процесс контроля уровня масла в двигателе вызывает недоумение и раздражение.
Похоже, те, кто придумал такой масляный щуп и трубку, в которой он расположен, никогда в жизни не напрягали себя операцией контроля. Определить на ребристом стержне, где граница уровня масла, – проблема. Знаю тех, кто при проверке уровня покрывает щуп тонким слоем мела, на котором уровень разглядеть полегче.
Ну а расход масла пока стабильный – 1…1,5 л на 10 тысяч км. Для 150‑сильного двигателя ранних лет выпуска это норма, значит, мотор, в целом, здоров.
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