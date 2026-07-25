Лайфхак для проверки уровня масла: подсказано французами

Citroen C4 Sedan с пробегом 134 500 км: что с двигателем

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6

Изготовитель – Citroen Россия, Калуга

– Citroen Россия, Калуга Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года

– с июня 2013 года Пробег на момент отчета – 134 500 км

На протяжении всей нашей с Ситроеном совместной жизни простейший процесс контроля уровня масла в двигателе вызывает недоумение и раздражение.

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Похоже, те, кто придумал такой масляный щуп и трубку, в которой он расположен, никогда в жизни не напрягали себя операцией контроля. Определить на ребристом стержне, где граница уровня масла, – проблема. Знаю тех, кто при проверке уровня покрывает щуп тонким слоем мела, на котором уровень разглядеть полегче.

Ну а расход масла пока стабильный – 1…1,5 л на 10 тысяч км. Для 150‑сильного двигателя ранних лет выпуска это норма, значит, мотор, в целом, здоров.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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