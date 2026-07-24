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Почему антифризы разного цвета лучше не смешивать и когда ОЖ пора менять

Эксперт Колодочкин объяснил, чем тосол отличается от других охлаждающих жидкостей для автомобилей

Охлаждающие жидкости (ОЖ) – рекордсмены по числу заблуждений, порождающих популярные вопросы. О некоторых из них рассказываем ниже.

Зачем нужно столько типов ОЖ?

Материалы в двигателях, в целом, конечно же, одни и те же. Моторостроители используют чугун, алюминий медь, припой, латунь, эластомеры, нержавейку и так далее. Но поставщики у всех разные, а потому и качество их производства может сильно отличаться. По этой причине автопроизводители и применяют разные ОЖ, ориентируясь на те, которые больше походят для их моторов.

Требования к эксплуатационным, физическим и химическим свойствам ОЖ происходят от необходимости совмещения ее свойств с конструкционными материалами ДВС. Неорганические, потом гибридные, карбоксилатные и лобридные технологии – это своеобразный результат эволюции, в том числе в двигателестроении. Однако это не означает, что одна технология принципиально лучше другой. Просто автопроизводители экспериментируют с различными способами поддержания оптимального теплового состояния мотора, чтобы заявленные показатели ДВС (эффективная мощность, часовой расход топлива, среднее эффективное давление газов и т.п.) строго выполнялись.

Говорят, что цвет жидкости определяется только красителем. Однако же конкретные марки автомобилей часто требуют употребления ОЖ какого-то определенного цвета. Чем это вызвано?

Действительно, парадом командует краситель. Однако в реальности многие автоконцерны придают рекомендуемым жидкостям определенный цвет, чтобы до потребителя дошло: не заливайте в наши моторы что попало! Поэтому прилавки дилеров обычно заставлены канистрами с жидкостью единого цвета: скажем – желтого. Такой подход призван вырабатывать у пользователя уважение к заводским требованиям.

На практике автопроизводитель использует ОЖ, сделанную по определенной технологии, однако с годами его приоритет может меняться. К примеру, Форд в начале 2000-х перешел с технологии неорганических кислот IAT на гибридную органику HOAT, сменив при этом цвет ОЖ с зеленого на желтый. На Сааб в это же время перешли с гибридной технологии SHOAT на технологию органических кислот OAT, поменяв цвет с голубого на близкий к малиновому. Во всех перечисленных случаях речь идет о цвете именно заводской ОЖ.

Цвет ОЖ придает только краситель, который, конечно же, может быть любым.
Цвет ОЖ придает только краситель, который, конечно же, может быть любым.

Любопытно отметить, что играет роль и… вода! В Европе и Азии различные требования к воде, поэтому азиаты более склонны к фосфатным лобридным ОЖ. Вода в Японии и Корее считается более мягкой, чем в других регионах. При контакте фосфатов с жесткой, насыщенной минералами водой система охлаждения быстро зарастает накипью. На североамериканском рынке, в основном, распространены присадки с добавлением нитритов NOAT.

А если смешать разные ОЖ, что получится?

Предсказать результаты смешивания трудно. Обычно отмечают усиление коррозионных процессов, разрушение и засорение сот радиатора, потерю герметичности контура охлаждения, заклинивание термостата и так далее.
Предсказать результаты смешивания трудно. Обычно отмечают усиление коррозионных процессов, разрушение и засорение сот радиатора, потерю герметичности контура охлаждения, заклинивание термостата и так далее.

Автопроизводители таких исследований не проводят, поскольку это долго, дорого и – самое главное! – абсолютно им не нужно.

Потребитель должен усвоить, что для автомобиля данного бренда следует использовать только рекомендованную ОЖ, а не лить в горловину что попало.

Зачастую ОЖ не меняют годами. Это опасно или не очень?

Старение охлаждающей жидкости – это следствие истощения пакета присадок. В результате ухудшается теплоотвод, засоряются каналы, может задурить насос и т.п. Считается, что менять ОЖ следует примерно с такой периодичностью:

  • ОЖ неорганической технологии (например, тосол) – раз в 18 месяцев или через 80 тыс. км пробега;
  • ОЖ гибридной технологии (например, G11, G12+) – раз в 36 месяцев или через 150 тыс. км пробега;
  • ОЖ карбоксилатной (ОАТ) и лобридной технологии (например, G12++, G13) – раз в 60 месяцев или через 250 тыс. км пробега.

Правда ли, что иногда можно доливать в ОЖ воду?

Да, мы полагаем, что в небольших количествах – можно. Вода испаряется, а потому состав ОЖ при ее добавлении не пострадает. Впрочем, официальные мнения автопроизводителей тут несколько расходятся. Например, руководство Kиа сообщает, что при низком уровне ОЖ можно доливать дистиллированную воду. А вот «букварик» к Мицубиси придерживается иного мнения: мол, доливать воду запрещается. В таких ситуациях лучше следовать пожеланиям автопроизводителя.

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Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Почему антифризы разного цвета лучше не смешивать и когда ОЖ пора менять

– Часто торговцы говорят, что тосолы – это для вазовских машин, а антифризы – для современных автомобилей. Это застарелая чепуха. Напомню, что в начале 70-х годов новейшая по тем временам охлаждающая жидкость, созданная специально для самых современных автомобилей, выпускаемых в Тольятти, получила персональное имя – «Тосол». Первые три буквы позаимствовали с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из терминологии химиков.

К сожалению, подобная уникальность сыграла недобрую шутку с продуктом. Статус вазовских машин за прошедший период сильно понизился, а потому и тосолы стали считать какими-то особенными жидкостями, ни на что, кроме Лады, не пригодными. К тому же этим названием сегодня пользуются очень многие производители. Однако же в целом тосол – это просто один из типов охлаждающей жидкости, а вовсе не противоположность другим ОЖ, в простонародье именуемым антифризами.

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