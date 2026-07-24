Почему антифризы разного цвета лучше не смешивать и когда ОЖ пора менять

Эксперт Колодочкин объяснил, чем тосол отличается от других охлаждающих жидкостей для автомобилей

Охлаждающие жидкости (ОЖ) – рекордсмены по числу заблуждений, порождающих популярные вопросы. О некоторых из них рассказываем ниже.

Зачем нужно столько типов ОЖ?

Материалы в двигателях, в целом, конечно же, одни и те же. Моторостроители используют чугун, алюминий медь, припой, латунь, эластомеры, нержавейку и так далее. Но поставщики у всех разные, а потому и качество их производства может сильно отличаться. По этой причине автопроизводители и применяют разные ОЖ, ориентируясь на те, которые больше походят для их моторов.

Требования к эксплуатационным, физическим и химическим свойствам ОЖ происходят от необходимости совмещения ее свойств с конструкционными материалами ДВС. Неорганические, потом гибридные, карбоксилатные и лобридные технологии – это своеобразный результат эволюции, в том числе в двигателестроении. Однако это не означает, что одна технология принципиально лучше другой. Просто автопроизводители экспериментируют с различными способами поддержания оптимального теплового состояния мотора, чтобы заявленные показатели ДВС (эффективная мощность, часовой расход топлива, среднее эффективное давление газов и т.п.) строго выполнялись.

Говорят, что цвет жидкости определяется только красителем. Однако же конкретные марки автомобилей часто требуют употребления ОЖ какого-то определенного цвета. Чем это вызвано?

Действительно, парадом командует краситель. Однако в реальности многие автоконцерны придают рекомендуемым жидкостям определенный цвет, чтобы до потребителя дошло: не заливайте в наши моторы что попало! Поэтому прилавки дилеров обычно заставлены канистрами с жидкостью единого цвета: скажем – желтого. Такой подход призван вырабатывать у пользователя уважение к заводским требованиям.

На практике автопроизводитель использует ОЖ, сделанную по определенной технологии, однако с годами его приоритет может меняться. К примеру, Форд в начале 2000-х перешел с технологии неорганических кислот IAT на гибридную органику HOAT, сменив при этом цвет ОЖ с зеленого на желтый. На Сааб в это же время перешли с гибридной технологии SHOAT на технологию органических кислот OAT, поменяв цвет с голубого на близкий к малиновому. Во всех перечисленных случаях речь идет о цвете именно заводской ОЖ.

Цвет ОЖ придает только краситель, который, конечно же, может быть любым.

Любопытно отметить, что играет роль и… вода! В Европе и Азии различные требования к воде, поэтому азиаты более склонны к фосфатным лобридным ОЖ. Вода в Японии и Корее считается более мягкой, чем в других регионах. При контакте фосфатов с жесткой, насыщенной минералами водой система охлаждения быстро зарастает накипью. На североамериканском рынке, в основном, распространены присадки с добавлением нитритов NOAT.

А если смешать разные ОЖ, что получится?

Предсказать результаты смешивания трудно. Обычно отмечают усиление коррозионных процессов, разрушение и засорение сот радиатора, потерю герметичности контура охлаждения, заклинивание термостата и так далее.

Автопроизводители таких исследований не проводят, поскольку это долго, дорого и – самое главное! – абсолютно им не нужно.

Потребитель должен усвоить, что для автомобиля данного бренда следует использовать только рекомендованную ОЖ, а не лить в горловину что попало.

Зачастую ОЖ не меняют годами. Это опасно или не очень?

Старение охлаждающей жидкости – это следствие истощения пакета присадок. В результате ухудшается теплоотвод, засоряются каналы, может задурить насос и т.п. Считается, что менять ОЖ следует примерно с такой периодичностью:

ОЖ неорганической технологии (например, тосол) – раз в 18 месяцев или через 80 тыс. км пробега;

ОЖ гибридной технологии (например, G11, G12+) – раз в 36 месяцев или через 150 тыс. км пробега;

ОЖ карбоксилатной (ОАТ) и лобридной технологии (например, G12++, G13) – раз в 60 месяцев или через 250 тыс. км пробега.

Правда ли, что иногда можно доливать в ОЖ воду?

Да, мы полагаем, что в небольших количествах – можно. Вода испаряется, а потому состав ОЖ при ее добавлении не пострадает. Впрочем, официальные мнения автопроизводителей тут несколько расходятся. Например, руководство Kиа сообщает, что при низком уровне ОЖ можно доливать дистиллированную воду. А вот «букварик» к Мицубиси придерживается иного мнения: мол, доливать воду запрещается. В таких ситуациях лучше следовать пожеланиям автопроизводителя.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Часто торговцы говорят, что тосолы – это для вазовских машин, а антифризы – для современных автомобилей. Это застарелая чепуха. Напомню, что в начале 70-х годов новейшая по тем временам охлаждающая жидкость, созданная специально для самых современных автомобилей, выпускаемых в Тольятти, получила персональное имя – «Тосол». Первые три буквы позаимствовали с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из терминологии химиков.

К сожалению, подобная уникальность сыграла недобрую шутку с продуктом. Статус вазовских машин за прошедший период сильно понизился, а потому и тосолы стали считать какими-то особенными жидкостями, ни на что, кроме Лады, не пригодными. К тому же этим названием сегодня пользуются очень многие производители. Однако же в целом тосол – это просто один из типов охлаждающей жидкости, а вовсе не противоположность другим ОЖ, в простонародье именуемым антифризами.

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