Обычная пластиковая бутылка в автомобиле – причина серьезной проблемы!

Эксперты «За рулем» проверили тару для бензина

Многие водители и садоводы хотя бы раз задумывались об удобной и легкой емкости. Она нужна, чтобы иметь дежурный запас топлива, чтобы заправить бензопилу или газонокосилку.

Но есть одна деталь, о которой часто забывают: обычная бутылка из-под воды и специальная канистра – это принципиально разные вещи.

Бензин – агрессивная среда, он способен растворять неподготовленный пластик, что приведет к протечкам, едкому запаху в салоне и, в конечном счете, к опасной ситуации. Для хранения горючего нужен специальный полиэтилен высокой плотности (HDPE), из которого, кстати, делают и современные топливные баки автомобилей.

При этом старые страшилки о том, что пластиковая канистра может воспламениться от статического электричества, – не более чем миф. В мировой практике не зафиксировано ни одного такого случая, а эксперименты «За рулем» показали: наэлектризовать канистру до состояния искры невозможно.

Куда важнее – маркировка. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, заправлять топливо в пластиковую тару на АЗС вам обязаны только при наличии на ней заводской надписи о пригодности для нефтепродуктов. Без нее ваши права на обслуживание стремятся к нулю.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Редакция «За рулем» провела масштабный тест восьми 20-литровых канистр стоимостью от 1700 до 7500 рублей.

Специалисты проверили их на прочность, герметичность и удобство, а прокладки на четыре дня замочили в бензине АИ-95.

Результат удивил: из семи пластиковых канистр маркировку для ГСМ имела только одна. Все остальные эксперты рекомендовать не могут.

Подробности этого испытания и рейтинг лучших моделей вы найдете в августовском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам стать Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Запасной бак» из журнала «За рулем» № 08 за 2026 год.