Бензин Евро-3 — приговор турбомотору?

Как влияет топливо класса К3 на современные турбомоторы

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Слышал, что правительство разрешило выпускать топливо класса К3. Оно точно не «приговорит» современные турбомоторы?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– При кратковременном использовании топливо с повышенным содержанием серы большого вреда, скорее всего, нанести не успеет. Даже моторам пятого и шестого экологических классов.

А вот при значительных пробегах – на мой взгляд, от 10 тысяч км – неизбежен накопительный эффект. Быстрее загрязнится масло, ускорятся накопление нагара, деградация нейтрализатора и засорение сажевого фильтра (на дизелях и многих новых бензиновых машинах тоже).

Плюс более интенсивное загрязнение элементов непосредственного впрыска – форсунок и ТНВД, в том числе за счет повышенного содержания монометиланилина и ароматических углеводородов в бензине.

Решение: перед заправкой уточнять на АЗС, какое именно топливо они продают. Вся документация должна быть доступна потребителям.

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О том, сколько можно хранить бензин и дизельное топливо, рассказано тут.