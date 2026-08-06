Найден экстраординарный способ откручивания винтов на вазовской «классике»

Читатель «За рулем» приварил отвертку к винту для облегчения снятия двери в авто

На «классических» автомобилях ВАЗ откручивать винты дверных петель очень проблемно: нужна ударная отвертка, да и та часто не помогает.

Я решил вопрос просто: нашел старую отвертку (не имеет значения, крестовая или шлицевая), приварил ее к винту (можно с двух сторон, можно с одной) и сразу же легко открутил его.

Помогает и нагрев от процесса сварки – откручивается, как будто вчера закрутили.

И. Мударисов, г. Уфа

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Отвертка, приваренная к винту дверной петли, не будет прокручиваться.

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