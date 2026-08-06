Найден экстраординарный способ откручивания винтов на вазовской «классике»
На «классических» автомобилях ВАЗ откручивать винты дверных петель очень проблемно: нужна ударная отвертка, да и та часто не помогает.
Я решил вопрос просто: нашел старую отвертку (не имеет значения, крестовая или шлицевая), приварил ее к винту (можно с двух сторон, можно с одной) и сразу же легко открутил его.
Помогает и нагрев от процесса сварки – откручивается, как будто вчера закрутили.
И. Мударисов, г. Уфа
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне показано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX