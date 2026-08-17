Рейтинг универсалов с пробегом за 1 млн рублей

Эксперт Виноградов рекомендует несколько вместительных и надежных б/у авто

Времена, когда новый универсал гольф-класса можно было купить за миллион, давно прошли. Да и в целом с «вагонами» у нас сейчас не очень. Кроме Лады новых моделей нет ни у кого.

То ли дело вторичный рынок. Там выбор богат – на любой вкус и кошелек. В нашей подборке три относительно свежих универсала за миллион рублей. Расскажем, на что обратить внимание и каких версий лучше избегать.

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Худший из лучших — Лада Ларгус

Начнем с отечественного Ларгуса. За миллион можно найти рестайлинговый автомобиль 2021-2022 года выпуска. Можно даже купить Ларгус Кросс, но пробег у него будет выше. Хорошие машины дороже.

К безусловным плюсам Ларгуса стоит отнести гигантский багажник, наличие семиместных версий и неубиваемую подвеску. Обратная сторона – посредственная управляемость. Есть большие вопросы и к удобству водителя.

Все автомобили на рынке с вазовскими двигателями объемом 1.6 литра в восьми- и шестнадцатиклапанной конфигурации. Базовый мотор 11182 мощностью 90 л.с. стал развитием двигателя 11186. Новые толкатели клапанов осложнили жизнь при регулировке. Теперь зазор обеспечивается не подбором шайб, а подбором толкателей со снятием распредвала.

Также есть Ларгусы с более мощным двигателем ВАЗ-21129 (106 л.с.). Как и у младшего двигателя, привод ГРМ ременной. До 2022 ставился ремень Continental, который выхаживал 90 тысяч км. У нынешних изделий ресурс вдвое ниже.

С любым двигателем расход топлива ниже, чем был с родными моторами Renault. Механическая коробка передач ВАЗ 21809 надежна. Автоматической трансмиссии у Ларгуса нет.

Второе место — Chevrolet Cruze

За миллион рублей можно найти рестайлинговый универсал Chevrolet Cruze 2014-2015 года. На рынке встречаются «вагоны» с двумя вариантами бензиновых двигателей. Базовый мотор объемом 1.6 литра выдает 124 л.с. Двигатель F16D4 в целом надежен, но кое-какие слабости у него есть.

Не отличаются надежностью масляный теплообменник и фазорегуляторы. Не стоит забывать про замену ремня ГРМ каждые 120 тысяч. Клапаны при его обрыве гнет. Гидрокомпенсаторов нет, так что периодически нужно регулировать зазоры.

Есть и более мощные версии с мотором 1.8 (141 л.с.). У двигателя F18D4 ситуация с ремнем ГРМ и зазорами клапанов аналогичная. При осмотре нужно прислушаться нет ли при его работе «дизельного» стрекотания, что указывает на поломку электромагнитных клапанов фазорегуляторов. А еще стоит принудительно поменять термостат.

Механическая коробка D16 надежна, но склонна к масляным течам. Автомат встречается со старшим двигателем 1.8. Шестиступенчатая гидромеханика 6T30 имеет ряд недостатков. Во-первых, она чувствительна к состоянию рабочей жидкости, которую нужно менять каждые 60 тысяч км.

А фильтр нужно менять с разбором коробки. Также у этого автомата слабая система охлаждения. Ну и активную езду эта коробка не очень любит. Если следить за ее состоянием, то этот автомат выхаживает 250-300 тысяч км.

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