Газовый КАМАЗ: экономия на топливе 230 тысяч рублей в месяц

Мы прокатились на тягаче КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе и разобрались, почему сегодня это история не про энтузиазм, а про прибыль

Почему именно СПГ?

Грузовики заправляют двумя видами газов. Есть КПГ, компримированный, попросту сжатый природный газ. И есть СПГ, сжиженный природный газ. Разница между ними не в химическом составе, а в способе хранения.

Сжатый (КПГ) держат под давлением, и в баки его помещается немного. Поэтому для города и коротких дистанций он годится, а вот для поездок «на дальняк» – нет. Сжиженный (СПГ) охлаждают до -162 градусов, от чего он ужимается в объеме в сотни раз. Благодаря этому в те же самые баки влезает запас топлива на полноценный рейс. Вот почему магистральные тягачи ездят именно на СПГ. И по дальности хода такие газовые машины не уступают дизельным.

Газ – не опасно!

Внешне тягач КАМАЗ серии К5 не отличить от дизельного. За небольшим исключением – по бортам у него стоят два криобака. По сути, это большие термосы с внутренней и наружной емкостями, где внешняя стенка заодно служит защитой от повреждений.

Каждый бак весит 328 кг и вмещает 530 л жидкого метана, то есть около 203 кг топлива. Баки соединены и работают как сообщающиеся сосуды, а заправочная горловина одна, по правому борту.

На баке есть красная табличка: «Огнеопасно! Газ!». Но пугаться ее не стоит. У сжиженного газа 4-й класс опасности – один из самых низких. Пробить такой бак и устроить сцену со взрывом, как в каком-нибудь голливудском боевике, не выйдет. При разгерметизации метан начнет медленно испаряться, затягивая пробоину инеем – на этом всё. На стадии разработки баки испытывали по полной программе: сбрасывали с высоты, поджигали, пытались взорвать. И все безрезультатно.

Предусмотрели и защиту на каждый день. Если при нагреве бака давление внутри растет, его сбрасывают через специальные трубки. Поэтому бак не раздувает и не рвет даже в сильную жару. Словом, вся конструкция рассчитана на то, чтобы газ вел себя предсказуемо и стабильно в любой ситуации.

Двигатель почти тот же – и это плюс

Под кабиной КАМАЗ К5 стоит рядная «шестерка» R6 рабочим объемом 13 л, конструктивно близкая к дизельной. Изменения касаются, в основном, системы питания и воспламенения. Доработаны головки блока цилиндров, где вместо дизельных форсунок встали газовые, а свечи накаливания уступили место свечам и катушкам зажигания. По паспорту газовый мотор чуть скромнее дизеля: 460 против 482 л.с. и 2000 Нм крутящего момента против 2400 Нм.

Но пусть просадка по мощностным показателям вас не смущает. Газовая версия избавлена от сажевого фильтра и системы нейтрализации с AdBlue. Потому что метан сгорает чище дизеля, и сложная очистка выхлопа здесь просто не требуется. Упрощение сняло около 200 кг и компенсировало вес более тяжелых баков. Вдобавок СПГ-мотор не «задушен» экологическими ограничениями, поэтому на подъемах под полной загрузкой он идет бодрее, чем обещают его характеристики на бумаге.

Проблемы с заправкой – не ваши проблемы

Любого, кто впервые садится на газовый тягач, беспокоит один вопрос: доеду ли?

Сеть КриоАЗС уже покрывает основные грузовые коридоры. На юг, через Ростов и Краснодар, заправки идут вдоль всей трассы. На петербургском направлении КриоАЗС стоят и на старой М-10, и на новой М-11. Дальше идут Поволжье и Урал, где газом обеспечены маршруты вплоть до Челябинска и Екатеринбурга.

У двух крупнейших операторов, «НОВАТЭК» и «Газпром», в совокупности около 60 станций, а с учетом мелких и частных игроков сеть еще шире. На одной заправке тягач уверенно проходит 1200 км, а реальный запас хода доходит до 1400 км. Сам процесс заправки занимает те же пять минут, что и заправка дизтопливом.

Про деньги

Топливо съедает около 30% себестоимости перевозки, так что именно тут и «зарыта» основная выгода от перехода на СПГ. Прикинем затраты на заправку газом на сотню километров. Для расчетов возьмем усредненные цены на топливо в России на конец июля 2026 года.

Дизель к этому моменту подорожал, в среднем, до 93,54 руб. за литр. При расходе 30 л сотня километров обходится в 2806 рублей. СПГ по 46,7 руб. за кг при расходе 27 кг стоит 1261 рубль. Как видите, разница превышает 1500 руб. на каждые 100 км.

Тысяча километров – и вы стали богаче на 15 тыс. руб. по сравнению со своим соседом, который заправляется дизтопливом. Месяц типовой работы, а это порядка 15 тыс. км, приносит благодаря СПГ около 230 тыс. руб. чистой экономии. За год при серьезных пробегах разница исчисляется миллионами. И это живые деньги, которые можно направить на обновление парка, лизинг новых машин или ремонт уже эксплуатируемых автомобилей.

Кабина для жизни

Для водителя в дальней поездке удобная кабина важна ничуть не меньше надежного мотора. У магистрального КАМАЗа К5 она широкая – 2,5 метра. А от пола до потолка выходит около 2 метров. Так что высокий человек может встать внутри в полный рост.

Внутри кабины расположены два спальных места, крупная цифровая панель приборов и мультимедийный экран, каких не встретишь и на иных иномарках. Холодильник исправно морозит даже в жару. А от газовой установки в кабине тише, потому что на холостом ходу СПГ-мотор работает мягче дизеля. В такой кабине ты не просто едешь от точки до точки, а именно живешь, что для дальних рейсов, пожалуй, и есть самое главное.

Слово тем, кто ездит

Логистическая компания NATCAR эксплуатирует 230 таких тягачей на пяти базах по стране. Один из них водит Игорь, за плечами которого год «газовых» рейсов по Центральной России. Сравнение с дизелем у него короткое: «Если честно, мне эта лучше, чем дизельная. Она приемистее». По деньгам его вывод такой же лаконичный: «В эксплуатации в два раза дешевле, это по минимуму».

Роботизированная коробка после механики поначалу удивляет. «На механике сцепление придерживаешь. А здесь без сцепления, ко всему надо привыкать. Когда привык, то, конечно, хорошо», – объясняет Игорь.

Но главный довод сегодня заключается даже не в цене. «В нынешней ситуации не стоишь в очередях. Приезжаешь, а тебя ждут. На дизеле сейчас очереди, и дают литров по 50. Так что переходите все на СПГ». Согласитесь, когда так говорит не менеджер по продажам, а водитель, намотавший по стране сотни тысяч километров, – это дорогого стоит.

И это только начало

Газомоторная техника давно вышла из разряда экспериментальной. По стране уже ездит около 2100 газовых КАМАЗов, из них свежих К5 порядка 500 машин. Для сравнения: в Китае, крупнейшем рынке газовых грузовиков, за год разошлось под 200 тыс. машин на СПГ, так что потенциал у этой темы огромный.

Парк растет, производителей газа становится больше, а сеть заправок к 2030 году обещают удвоить. Пока с дизелем творится неразбериха, СПГ выглядит для бизнеса этаким островком стабильности. Когда перевозчику выгодно, водителю удобно, да еще и государство активно помогает, рынок однозначно вырулит на газ – это дело времени.