Первому автомобилю — 140 лет! Этот и другие юбиляры этого года

Названы культовые модели, отмечающие юбилей в 2026-м

В 1886 году мир изменился навсегда. 29 января Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль Benz Patent-Motorwagen. С тех пор автомобиль — неотъемлемая часть нашей жизни. А некоторые марки и модели стали культовыми.

В нашей подборке лишь некоторые автомобили, отмечающие в этом году круглую дату. Начнем от тех, что моложе, и закончим самыми почтенными.

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