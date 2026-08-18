О новом бензине — что нам заливают в бак на АЗС и как не убить двигатель

Иван Портнягин: Связи между октановым числом и экологическим классом бензина нет

Российское предприятие «Капрон» производит присадки для автомобильного топлива, прежде всего для применения при производстве топлив. А сейчас вопрос о качестве бензина стоит особенно остро.

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора Никита Гудков обсудил с Иваном Портнягиным, генеральным директором компании «Капрон», важные вопросы, которые касаются автомобильного топлива.

– В августе правительство разрешило оборот топлива классов К-2, К-3 и К-4 до июля следующего года. Что это меняет для автомобилистов?

– Действительно, 5 августа вышло постановление, которое дополнительно к К-5 вводит в оборот бензины более низких экологических классов. Это сделано для насыщения рынка и стабилизации ситуации. При этом скорректированы и требования к К-5 – теперь подход более структурированный и честный.

– Теперь обязательна маркировка?

– Совершенно верно. Теперь АЗС обязаны в доступной форме указывать экологический класс. Это более честный подход к потребителю – стоит обращать внимание не только на марку топлива, но и на класс.

– Пошли слухи, что моторы начнут разваливаться, нейтрализаторы выйдут из строя. Это правда?

– Для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярное использование бензина ниже К-5 не рекомендуется. В нем больше серы, ароматических углеводородов и некоторых присадок. Это ведет к отложениям в топливной системе, на клапанах и форсунках, растет расход, падает динамика. Сера – яд для каталитических нейтрализаторов. Но разовая заправка критичных последствий не вызовет.

– А в старые машины заливать можно?

– Да, для атмосферных двигателей старого образца с непосредственным впрыском бензин К-2 и К-3 значительных ухудшений не принесет.

– Многие водители считают, что 95-й бензин «лучше» 92-го во всем, в том числе и по чистоте. Это так?

– Нет, это заблуждение. Связи между октановым числом и экологическим классом нет. Октановое число отвечает за устойчивость бензина к детонации, а экологический класс – за содержание серы, ароматических углеводородов и присадок. Поэтому 95-й бензин может быть как третьего, так и пятого класса, и 92-й – тоже.

Если ваш двигатель требует 95-й, заливайте 95-й, даже если это К-3, потому что детонация опаснее, чем повышенное содержание вредных веществ. Но если мотор рассчитан на 92-й, лучше использовать 92-й К-5, чем 95-й К-3.

– То есть на заправке я могу увидеть 95-й К-3 и 92-й К-5 одновременно?

– Да, и это нормально. Октановое число и экокласс – независимые параметры. Выбирая топливо, нужно смотреть на две цифры: что рекомендовано для вашего двигателя по октану и какой экологический класс у топлива.

– А что в экоклассе самое критичное для двигателя?

– Содержание серы. В К-5 ее не более 10 мг/кг, в К-3 – до 150 мг/кг, в К-2 – до 500 мг/кг. Сера при сгорании образует кислоты, разрушающие каталитические нейтрализаторы и датчики, а также ускоряет старение масла. Именно поэтому топливо низкого экокласса регулярно использовать не стоит.

– Как изменился спрос на присадки на НПЗ?

– Сейчас произошел сдвиг в сторону высокооктановых и многофункциональных присадок, которые поддерживают чистоту топливной системы. Это как раз те добавки, которые используются в брендовых топливах типа «95+».

– Такие присадки можно купить на маркетплейсах. Они работают?

– Если заботитесь о качестве, лучше сразу заправляться брендовым топливом – там присадки добавлены самим производителем в промышленных масштабах с правильным дозированием. Если такой возможности нет, пользуйтесь присадками в бак, но только проверенных брендов и строго по инструкции.

– «Капрон» поставляет такие присадки в розницу?

– Мы поставляем сырье для производителей таких присадок.

– Уже сейчас на заправках есть топливо по новому постановлению?

– Точной статистики нет, но в Центральном регионе АЗС в основном реализуют К-5. В регионах встречаются случаи продажи К-2, К-3 и К-4, но пока это не носит массового характера.

– А как с дизтопливом? Его постановление тоже касается?

– Нет, оно касается только автомобильных бензинов. Для дизельного топлива требования К-5 сохраняются. Дизель и бензин производятся параллельно, и в России объемы дизтоплива кратно выше. Ограничения экспорта обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке, так что владельцам дизельных машин можно волноваться меньше.

– Как водителю узнать, какой бензин заливают?

– АЗС обязаны информировать об этом на видном месте. Всегда на АЗС можно попросить паспорт качества на партию. Смотрите маркировку: «АИ-95 К-3», «К-4» или «К-5». Также обращайте внимание на содержание серы – для К-5 оно не более 10 ppm.

– Что делать корпоративным паркам с большими объемами топлива? Если в продаже оно будет только низкого экокласса?

– Один из инструментов – самостоятельно вводить многофункциональные присадки. Но мы рекомендуем делать это в кооперации с производителем присадок, который проанализирует ваше топливо, подберет нужную присадку и дозировку. Это позволит сократить риски, связанные с качеством топлива.

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