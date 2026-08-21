Belgee X50+: 8 главных вопросов после обновления

Один из самых продаваемых в России автомобилей белорусского производства получил множество изменений. Причем некоторые из них не сразу и заметны.

1. Что скрывается за плюсом в названии модели?

Изменений больше, чем ожидаете. Вы тут же, например, заметите, что бамперы другие: да, Belgee X50+ избавился от агрессивных ромбов и острых линий. Но вы не увидите сейчас, что капот теперь оцинкован. Вам будет удобнее сидеть, но вы не сразу поймете, почему — потому что у передних кресел удлинили подушку, а диапазон продольной регулировки рулевой колонки — увеличили.

Изменился набор оборудования (среди серьезных новшеств — экран с диагональю 14,6 дюйма), расширился набор ассистентов водителя.

Есть и менее очевидные изменения: появился заботливый датчик дождя, рейлинги теперь носят не декоративную, а практическую функцию (выдержат нагрузку в 50 кг).

Однако главное, на наш взгляд, под капотом — X50+ получил другой двигатель.

2. Почему четыре цилиндра важнее, чем кажется?

Вместо трехцилиндрового двигателя на предыдущей версии у X50+ установлен четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Индекс его — BHE15-AFZ, такой турбомотор используется на кроссоверах Geely — Cityray и Atlas.

Блок двигателя выполнен из алюминиевого сплава, цилиндры имеют чугунные тонкостенные гильзы, а в приводе ГРМ используется цепь.

Мотор развивает мощность 147 л. с. с максимальным крутящим моментом 270 Нм при 2000–3500 об/мин. Мощность адаптирована для нашего рынка с учетом особенностей налогообложения. Для сравнения: в Беларуси мощность этого двигателя — 174, в Китае — 181 л. с. Используется бензин АИ-95 и выше; в исключительных случаях допускается разок залить АИ-92.

Фиксированный ресурс двигателя и трансмиссии компания не устанавливает: срок службы зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания автомобиля.

Не предвидится теперь и проблем с зимним пуском двигателя: датчик умной зарядки АКБ демонтировали, и проблема недозаряда аккумулятора в холода больше не актуальна.

3. Двигатель новый, коробка старая?

Это второе важное изменение — новая коробка передач. На смену преселективу 7DCT330 пришла 7-ступенчатая коробка 7DCT300 Evo, тоже с двумя мокрыми сцеплениями. Возможность ручного переключения убрали из-за невостребованности у владельцев. Но добавили четвертый, «Адаптивный» режим вождения, который подстраивается под манеру вождения водителя. В режиме «Спорт» переключения укладываются в 0,2 секунды, в «Комфорте» и «Эко» настраивайтесь на экономию и плавность хода. Переключение режимов вождения теперь осуществляется одним селектором вместо россыпи клавиш: мелочь, а пользоваться удобнее.

4. Двигатель новый, коробка новая, значит подвеска старая?

Она с изменениями, которых тоже немало! Это одна из причин, по которой можно говорить о новом характере кроссовера: сайлентблоки переработаны, характеристики стабилизаторов изменены, опоры двигателя новые, подрамник тоже. Рычаги при этом остались прежними. Результат? Отличная управляемость Х50, которую сразу оценили покупатели, дополнилась плавностью хода и акустическим комфортом.

5. Салон тот же?

Похожий, но как всегда — важное в «мелких» различиях.

Приборная панель стала практичнее — прямоугольная, диагональю 8,8 дюйма, утоплена меньше, чем раньше. Центральный экран — огромный, 14,6 дюйма, с разрешением FHD (1920×1080). Операционная система Flyme Auto получила обновленную графику и заметно более современный интерфейс. Систему можно настраивать под себя: менять виджеты, выбирать функции для кнопок нижнего меню, устанавливать собственные обои.

Еще есть возможность просмотра видео с флэшки или запись в память устройства (64 Гб).

В комплектациях «Актив» и «Стайл» предусмотрен практичный черный вариант обивки. Появилась интересная деталь в обшивке в районе колена водителя — мягкая вставка, которая убережет ногу в случае аварии.

6. К Х50 были вопросы по поводу подогревов...

Без подогревов автомобиль у нас в стране продавать непросто. У Х50+ электрообогрев лобового стекла теперь по всей поверхности, а не только в зоне покоя дворников, подогрев передних сидений получил две степени интенсивности. Обогревы форсунок омывателя и обода рулевого колеса — на месте.

Бачок омывателя вырос на 700 мл — до 4,5 л: для российской зимы это важно. Кроме того, появился датчик дождя, который может автоматически закрывать окна.

Беспроводная зарядка для смартфона получила вертикальную ориентацию — пользоваться навигацией во время зарядки стало удобнее.

7. Что у модели с электронными ассистентами?

Тут лучше обойтись списком:

удержание в полосе с подруливанием (работает при наличии разметки и на скоростях 60–180 км/ч);

оповещение о выходе из полосы;

адаптивный круиз-контроль с регулировкой дистанции и скорости в диапазоне 0–150 км/ч;

помощник при движении задним ходом — очень полезно при выезде из глухого кармана;

распознавание дорожных знаков;

распознавание пешеходов и двухколесного транспорта на скоростях до 80 км/ч;

Условная потеря — система автоматической парковки: по данным компании и по отзывам большинства владельцев предыдущего Belgee X50, эта функция была не очень востребована.

8. Были ли у Belgee X50 отзывные кампании?

До сегодня отзывных кампаний у X50 не проводилось, были только рутинные сервисные кампании. То есть недостатков, которые могли бы влиять на безопасность или соответствие обязательным требованиям, не выявлялось. В этом смысле Belgee X50+ построен на проверенной платформе и надежной агрегатной базе. Так что завод-производитель не зря дает такую гарантию — 5 лет или 150 000 км пробега.