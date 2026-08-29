Простое приспособление поможет полностью слить масло из поддона
При замене масла в двигателе довольно много его остается в поддоне, ниже нижнего среза сливной пробки.
На СТО этим не заморачиваются. Когда я меняю масло сам, высасываю весь несливаемый остаток с помощью шприца с трубочкой, в которую для придания формы вставляю тонкую прочную проволоку.
О. Федотов, г. Ухта
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- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
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