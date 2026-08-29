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Простое приспособление поможет полностью слить масло из поддона

Читатель «За рулем» придумал способ полного слива моторного масла из двигателя

При замене масла в двигателе довольно много его остается в поддоне, ниже нижнего среза сливной пробки.

На СТО этим не заморачиваются. Когда я меняю масло сам, высасываю весь несливаемый остаток с помощью шприца с трубочкой, в которую для придания формы вставляю тонкую прочную проволоку.

О. Федотов, г. Ухта

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Шприц для слива остатков моторного масла из поддона двигателя
Шприц для слива остатков моторного масла из поддона двигателя

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  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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