Простое приспособление поможет полностью слить масло из поддона

Читатель «За рулем» придумал способ полного слива моторного масла из двигателя

При замене масла в двигателе довольно много его остается в поддоне, ниже нижнего среза сливной пробки.

На СТО этим не заморачиваются. Когда я меняю масло сам, высасываю весь несливаемый остаток с помощью шприца с трубочкой, в которую для придания формы вставляю тонкую прочную проволоку.

О. Федотов, г. Ухта

Приз автору совета – подписка на журнал «За рулем» на три месяца

Шприц для слива остатков моторного масла из поддона двигателя

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.