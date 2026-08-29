Мста-С против PzH 2000: чем российское орудие на гусеничном шасси лучше немецкого

«За рулем» сравнил отечественную САУ 2С19 с лучшей гаубицей НАТО

При небе, полном дронов, задача самоходной артиллерии – мгновенно накрыть цель и как можно быстрее покинуть огневую позицию. Приоритет за «стволами» на быстрых колесных шасси? Нередко да. А если огневая позиция в труднопроходимой местности? В таком случае не обойтись без гусениц. Лидерами в производстве подобных самоходных артиллерийских установок традиционно являются Россия и Германия. Поэтому артсистемы с гусеничными носителями есть на вооружении как армии России, так и бундесвера. Сравним?

Немецкую боевую машину обозначают индексом PzH 2000. Буквы – сокращение от panzerhaubitze, то есть «танковая гаубица». Словосочетание не оставляет сомнений, что перед нами мощная бронированная самоходная артиллерийская установка.

Габаритные размеры САУ PzH 2000: 11 700х3500х3400 мм. Боевая масса – 57 тонн.

На вооружении с 1998 года.

Мобильность немецкой САУ обеспечивает шасси, в основе которого узлы и агрегаты танка Леопард-2. Двигатель: дизельная V-образная «восьмерка» MTU-MT881 Ka-500 мощностью 999 л.с. Крутящий момент передается к гусеницам с помощью 4-ступенчатой гидромеханической трансмиссии компании Renk.

Стальной бронекорпус и башня имеют противопульную защиту с усилением в лобовой проекции. В ходе модернизации машины усилена и крыша. При том, что о противоснарядном бронировании речи нет, полная масса PzH 2000 составляет 57 тонн. Максимальная скорость – 60 км/ч на шоссе и 45 км/ч на бездорожье. Запас хода – 420 километров. Экипаж – 5 человек.

Немецкая артсистема имеет компоновку с двигателем в передней части машины.

Вспомогательным вооружением САУ является 7,62-мм пулемет MG-3 с боекомплектом 2000 патронов. Основная же огневая точка объемной башни – 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра, что составляет 8,06 метра. Ее дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом – 30 километров.

Номенклатура боеприпасов достаточно широка. В ходе модернизации САУ получила усовершенствованную систему управления огнем. Одной из «фишек» самоходки стал режим «огневой налет». Его суть: по разным траекториям выстреливаются до 5 снарядов, а к цели они прилетают одновременно. Заряжание орудия раздельно-картузное, то есть снаряд отдельно, метательный заряд отдельно. Причем подача снаряда полностью автоматизирована, а заряд наводчик досылает в канал ствола вручную. Соответственно, боекомплект PzH 2000 состоит из 60 снарядов и 288 зарядов. Его пополнение автоматизировано: снаряды руками закладывают в специальный лоток, а уже оттуда механизмы подают их в магазин с транспортером.

Скорострельность самоходной гаубицы – 10 выстрелов в минуту, но с рядом поправок. Так, например, на нее влияет разогрев ствола, тип заряда и сноровка заряжающего.

После выстрела пороховые газы не попадают в обитаемый отсек. Помимо навесных траекторий орудие может стрелять прямой наводкой на расстояние до 2 километров.

Отечественная самоходная гаубица 2С19 Мста-С была принята на вооружение в 1989 году, а ее самая продвинутая модификация 2С19М2 – в 2014 году. Речь пойдет именно о ней. Подвижность установке обеспечивает шасси с узлами ходовой от танка Т-80. А вот дизельный двигатель мощностью от 840 до 1000 л.с. и трансмиссия позаимствованы у танка Т-72Б3.

Компоновка отечественной самоходной артсистемы Мста-С танковая. Двигатель расположен в корме корпуса.

Стальной бронекорпус и башня обеспечивают защиту от пуль и осколков.

При сопоставимых с PzH 2000 габаритах полная масса отечественной САУ составляет 43 тонны, что существенно меньше. Максимальная скорость – 60 км/ч. Запас хода – 500 км. Экипаж – 5 человек.

Вспомогательным вооружением Мсты-С стал 12,7-мм пулемет Корд с боекомплектом 300 патронов. Основной «ствол» артсистемы –152,4-мм орудие 2А64М2 длиной 47 калибров.

Относительно ранних версий без индекса М2 гаубица обладает лучшими эксплуатационными свойствами и повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту). Дальность стрельбы – 25-30 километров. Номенклатура боеприпасов обширна и включает высокоточные снаряды Краснополь. На борту Мсты, конечно, есть современная автоматизированная система управления наведением и огнем АСУНО-М, а также комплекс управления механизмами заряжания, цифровая радиостанция, спутниковая навигация, аппаратура внутренней связи. Реализована и востребованная сейчас функция «огневой налет».

Габариты отечественной САУ: 11 900х3380х3350 мм. Боевая масса – 43 тонны.

Заряжание орудие раздельно-гильзовое. Причем снаряд подается в ствол в полностью автоматическом режиме, а гильза с зарядом – в полуавтоматическом. Пополнение боекомплекта, состоящего из 50 выстрелов, максимально упрощено. Доставка снаряда в конвейер механизма заряжания происходит автоматически после его ручной загрузки в специальный лоток. Гильза тоже подается в укладку с максимальной автоматизацией: помещаем в другой лоток и нажимаем кнопку загрузки. Плюс есть у нашей САУ еще одна полезная функция – возможность стрельбы с подачей снарядов и гильз с грунта. То есть заряжание орудия происходит напрямую с лотков без расходования возимого боекомплекта.

После выстрела и наша САУ не страдает загазованностью боевого отделения. В кормовой части башни хорошо виден конвейер для подачи снарядов с грунта. Лоток подачи зарядов спрятан слева за щитком.

А теперь кратко перечислим, по каким позициям наша машина лучше немецкой. Она легче при сопоставимой защите, больше запас хода, выше уровень автоматизации заряжания и пополнения боекомплекта, есть возможность ведения огня без расходования возимого боекомплекта, угол вертикального наведения орудия нашего САУ от –4 до +68 градусов против –2,5 – +65 градусов у PzH 2000.

Кроме того, реальные боевые действия в ходе СВО показали, что немецкая САУ с передовыми параметрами точности на деле сложна и капризна. Это касается и ходовой части, и орудия, параметры которого имеют выраженную температурную зависимость. В условиях интенсивного ведения огня Мста-С оказалась надежнее западной машины.

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