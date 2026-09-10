437 л.с., 6,6 с до 100 км/ч: самая харизматичная Тойота

Рамный внедорожник Toyota Sequoia: тест-драйв, цены, как ввезти в Россию

Toyota Sequoia, как и родственный пикап Tundra, создана для Северной Америки и всегда была крупной. А нынешнее поколение стало Генералом Шерманом среди Секвой: больше пяти метров длины, почти 500 сил и разгон до 100 км/ч быстрее семи секунд.

У нас Sequoia пользуется хоть и небольшим, но устойчивым спросом – несмотря на чудовищную цену.

Сколько стоит

Везти в Россию такие машины из США всё сложнее. Как раньше, через Финляндию или Прибалтику, уже не получается. Остаются морские пути через Китай или Грузию, но это очень недешево. В итоге к начальным 6 млн рублей за машину прибавляется еще миллиончик за услуги местных посредников и перевозку. Ну а в довершение – таможенная пошлина и утилизационный сбор, а это 3 млн и 4 млн соответственно!

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Всё это сопровождается долгими месяцами ожидания, к тому же в нынешней обстановке долгий морской путь тоже не гарантия. Так что лучше взять автомобиль из наличия, благо некоторый запас у поставщиков есть. Но лишь некоторый – даже с ценой в 15 млн рублей Sequoia особенно не задерживается.

Toyota Sequoia. Цена в России от 14 000 000 ₽

Что не удивительно: у этой машины крутая харизма, чего не ждешь от самой скучной марки в мире. Три оранжевых габаритных огня в решетке радиатора навевают мысли о магистральных траках. «Злые» колеса и проглядывающая через арки красная подвеска TRD тоже необычны.

Бензиновая «шестерка» аналогична той, что стоит на внедорожнике Toyota Land Cruiser 300.

Количество интересных деталей в салоне рождает логичный вопрос: почему бы этим же дизайнерам не поработать над Camry или RAV4? Бесконечные выступы, тумблеры и прочие шайбы-шестерни создают особый шарм.

Какая комплектация

Салон – трехрядный, и для багажа остается огромный запас места.

Виртуальный приборный щиток – словно смартфон в ударопрочной оболочке. В интерьере не стали использовать стандартные японские клавиши.

Оказывается, салон Тойоты тоже может выглядеть круто.

Вместо прежнего мотора V8 у Секвойи третьего поколения, выпускающейся с 2022 года, стоит наддувный трехлитровый V6, выдающий 437 сил. В помощь ему – 50‑сильный электромотор. Да, нынешняя Sequoia – гибридная.

Зеркало с потоковым видео в таком автомобиле – не прихоть, а суровая необходимость. Массивный селектор и шайба управления трансмиссией теряются на центральном тоннеле-проспекте.

Несмотря на приближающуюся к грузовой категории массу, мастодонт легко срывает хвою со стоящих вдоль дороги деревьев, набирая 100 км/ч быстрее семи секунд. Но ураганной динамики не чувствуется – внутри корабельное спокойствие и лишь приятное урчание большого по нынешним меркам мотора где-то там далеко впереди.

На втором ряду установлены раздельные кресла. Проход на третий ряд очень широкий. Вместимость грузового отсека сравнима с коммерческими фургонами, сколько бы кресел ни было установлено в салоне.

Главное – не забывать о законах физики в поворотах. Пятиметровый рамник с огромными зубастыми шинами заваливается в вираж в точном соответствии с ожиданиями.

Конкуренты Из-за океана можно притащить и другие легендарные американские машины. Ford Expedition последнего поколения немного дешевле Тойоты. За автомобили 2026 года просят от 11 до 14 млн руб­лей, в зависимости от версии. Под капотом – бензиновый наддувный EcoBoost V6 3.5 мощностью 400 или 440 л. с. Коробка передач – десятиступенчатый автомат. Другой гигант из Детройта – Chevrolet Suburban. За новые автомобили просят от 13 до 14 млн рублей. Почти все Шеви – с трехлитровым турбодизелем в 305 л. с. с крутящим моментом 670 Н·м. Десятиступенчатый автомат – ­такой же, как у Форда. Ford Expedition Chevrolet Suburban

Выводы

Дистанционная покупка автомобиля – всегда риск, тем более в США, где часто на аукционы выставляют автомобили после серьезных ДТП. Но если 15 млн рублей тяготят ваш карман, харизматичная Sequoia этих рисков стоит. На ее фоне другие Тойоты становятся еще более серыми.

Как ни старайся, расход топлива не опустится ниже 13 литров. Но можно лить 92‑й.

Суровый и харизматичный внедорожник с огромным салоном Много рисков при покупке и доставке

Toyota Sequoia

Разгон 0–100 км/ч, с 6,6

6,6 Макс. скорость, км/ч 172

172 Длина / ширина / высота / база, мм 5286 / 2027 / 1892 / 3099

5286 / 2027 / 1892 / 3099 Дорожный просвет, мм 218

218 Объем багажника, л 632–2461

632–2461 Снаряженная / полная масса, кг 2549 / 3334

2549 / 3334 Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3444 см³, 437 л. с. при 5200 об/мин, 790 Н·м при 2400 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3444 см³, 437 л. с. при 5200 об/мин, 790 Н·м при 2400 об/мин Электрический двигатель (мотор-генератор) пиковая мощность – 49 л. с., максимальная 30‑минутная – 30 л. с., 250 Н·м

(мотор-генератор) пиковая мощность – 49 л. с., максимальная 30‑минутная – 30 л. с., 250 Н·м Трансмиссия полный привод, А10

полный привод, А10 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 85

АИ‑92…95 / 85 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 11,2 / 9,8 / 10,7

Благодарим Дениса Лукашова за предоставленный автомобиль.





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