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Назван автомобиль — чемпион по надежности и живучести

Toyota Camry VIII: цены, типичные неисправности, лучшая комплектация

Toyota Camry – самый популярный в России седан бизнес-класса, и в восьмом поколении (2017–2023 годы выпуска) тоже. Длина – 4885 мм, багажник – 500 л.

С 2018 до 2022 года собирали в Санкт-Петербурге – только бензиновые версии. Много машин завезено из-за рубежа: на вторичке есть и полноприводные из США, и гибриды, в том числе из Японии с правым рулем. При рестайлинге освежили внешность и электронику, включая систему ­без­­­о­пасности Safety Sense.

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Достоинства

  • Очень надежная машина.
  • Динамика, комфорт, управляемость – на должном уровне.

Toyota Camry VIII: 2017–2023
Toyota Camry VIII: 2017–2023

Недостатки

  • Слабое лакокрасочное покрытие.
  • Неидеальная шумоизоляция.
  • Клиренс 155 мм.

Назван автомобиль — чемпион по надежности и живучести

Моторы

Все двигатели – бензиновые, атмосферные, служат свыше 300 тысяч км. Самый ресурсный из них – V6 3.5 (249 л. с.), он же самый прожорливый.

При рестайлинге моторы 2.0 и 2.5 заменили модернизированными: суть не поменялась, разве что они более требовательны к качеству масла и топлива.

У всех есть гидрокомпенсаторы. У всех – комбинированный впрыск (сочетание распределенного и непосредственного), кроме старого 2AR-FE 2.5 (181 л. с.), применявшегося до 2021 года.

Некоторым моторам завод разрешал бензин АИ‑92. На практике ни к чему хорошему это не приводит – просто быстрее копится нагар и засоряются форсунки, повышается риск убить ТНВД.

Общая слабость – водяная помпа, чей характер непредсказуем. На одних машинах не подводит до 200 тысяч км, на других ее меняли по гарантии. На моторах 2.0 и 2.5 подтекающие помпы нередко дополнялись утечками через теплообменник, а иногда сочатся и радиаторы. Так что за уровнем антифриза надо тщательно следить.

В районе 150 тысяч км назревает прочистка системы вентиляции картера и переборка цепных приводов ГРМ. Часто заменяют и помпу, даже если она исправна.

Коробки передач

Механическая коробка не предусмотрена. Почти 95% машин с гидроавтоматами: шестиступенчатыми U760E/U761E или восьмиступенчатыми UB80E/UA80E. При нормальном уходе служат свыше 300–­400 тысяч км.

Ближе к 200 тысяч км может загудеть центральный подшипник – это общий недуг. А при активной езде необходима очистка гидроблока от продуктов износа.

Мотор 2.0 после рестайлинга сочетается с вариатором K120. Его особенность – механическая первая передача, замыкающая ведущий и ведомый валы напрямую. Призван выдерживать 250 тысяч км, но, скорее всего, на полпути сдадутся некоторые подшипники и пакет сцепления.

То, что называют вариатором «T110 eCVT» в гибридной версии, представляет собой сложный узел из планетарного редуктора и двух электромоторов, подчиненных электронике. Аналогичный агрегат работает на Приусах, зарекомендовал себя хорошо.

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Эксплуатационные болячки

  • Ходовая часть исключительно жизнестойкая. На большинстве машин все элементы держатся не менее 120–150 тысяч км, даже стойки и втулки стабилизатора, а также пыльники. То же можно сказать и о рулевом механизме.
  • Тормозные диски первичной комплектации после нескольких жестких торможений могут покоробиться.
  • Электрика и электроника надежны, если не считать перегорающие светодиоды. Подводит чаще механическая часть – например, ограничители дверей и замок багажника.
  • Капот, стойки крыши и ветровое стекло быстро покрываются сколами.

Euro NCAP:  тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Camry 2.5 АКП

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