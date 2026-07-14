Назван автомобиль — чемпион по надежности и живучести

Toyota Camry VIII: цены, типичные неисправности, лучшая комплектация

Toyota Camry – самый популярный в России седан бизнес-класса, и в восьмом поколении (2017–2023 годы выпуска) тоже. Длина – 4885 мм, багажник – 500 л.

С 2018 до 2022 года собирали в Санкт-Петербурге – только бензиновые версии. Много машин завезено из-за рубежа: на вторичке есть и полноприводные из США, и гибриды, в том числе из Японии с правым рулем. При рестайлинге освежили внешность и электронику, включая систему ­без­­­о­пасности Safety Sense.

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Достоинства

Очень надежная машина.

Динамика, комфорт, управляемость – на должном уровне.

Toyota Camry VIII: 2017–2023

Недостатки

Слабое лакокрасочное покрытие.

Неидеальная шумоизоляция.

Клиренс 155 мм.

Моторы

Все двигатели – бензиновые, атмосферные, служат свыше 300 тысяч км. Самый ресурсный из них – V6 3.5 (249 л. с.), он же самый прожорливый.

При рестайлинге моторы 2.0 и 2.5 заменили модернизированными: суть не поменялась, разве что они более требовательны к качеству масла и топлива.

У всех есть гидрокомпенсаторы. У всех – комбинированный впрыск (сочетание распределенного и непосредственного), кроме старого 2AR-FE 2.5 (181 л. с.), применявшегося до 2021 года.

Некоторым моторам завод разрешал бензин АИ‑92. На практике ни к чему хорошему это не приводит – просто быстрее копится нагар и засоряются форсунки, повышается риск убить ТНВД.

Общая слабость – водяная помпа, чей характер непредсказуем. На одних машинах не подводит до 200 тысяч км, на других ее меняли по гарантии. На моторах 2.0 и 2.5 подтекающие помпы нередко дополнялись утечками через теплообменник, а иногда сочатся и радиаторы. Так что за уровнем антифриза надо тщательно следить.

В районе 150 тысяч км назревает прочистка системы вентиляции картера и переборка цепных приводов ГРМ. Часто заменяют и помпу, даже если она исправна.

Коробки передач

Механическая коробка не предусмотрена. Почти 95% машин с гидроавтоматами: шестиступенчатыми U760E/U761E или восьмиступенчатыми UB80E/UA80E. При нормальном уходе служат свыше 300–­400 тысяч км.

Ближе к 200 тысяч км может загудеть центральный подшипник – это общий недуг. А при активной езде необходима очистка гидроблока от продуктов износа.

Мотор 2.0 после рестайлинга сочетается с вариатором K120. Его особенность – механическая первая передача, замыкающая ведущий и ведомый валы напрямую. Призван выдерживать 250 тысяч км, но, скорее всего, на полпути сдадутся некоторые подшипники и пакет сцепления.

То, что называют вариатором «T110 eCVT» в гибридной версии, представляет собой сложный узел из планетарного редуктора и двух электромоторов, подчиненных электронике. Аналогичный агрегат работает на Приусах, зарекомендовал себя хорошо.

Эксплуатационные болячки

Ходовая часть исключительно жизнестойкая. На большинстве машин все элементы держатся не менее 120–150 тысяч км, даже стойки и втулки стабилизатора, а также пыльники. То же можно сказать и о рулевом механизме.

Тормозные диски первичной комплектации после нескольких жестких торможений могут покоробиться.

Электрика и электроника надежны, если не считать перегорающие светодиоды. Подводит чаще механическая часть – например, ограничители дверей и замок багажника.

Капот, стойки крыши и ветровое стекло быстро покрываются сколами.