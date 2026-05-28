Рейтинг частых поломок Toyota Camry XV70: вы удивитесь, узнав, сколько у нее проблем
Восьмое поколение Camry (индекс XV70) выпускали с 2017 до 2024 года. Официально у нас продавали до 2022-го, но на вторичке есть и более молодые машины – завезли по схеме параллельного импорта. Репутация у Camry прекрасная. Как и другие недешевые Тойоты, модель славится надежностью. Понятно, что возрастной износ различных систем неизбежен, и после 200 тысяч км, как ни крути, что-то будет ломаться. Но по крайней мере до 150 тысяч км дорогостоящих проблем быть не должно.
Нас интересует как раз этот период и поломки, скажем так, ранние и неожиданные. Машин с большими пробегами пока немного. Отметку 150 тысяч км разменяли только 24%, а из 200 тысяч выехали около 8%. Этого достаточно, дабы сделать все необходимые выводы. В их основе – отзывы многочисленных владельцев.
Заодно выясним, совпадают ли их ощущения с мнениями, высказанными в различных СМИ. Например, о том, что у моторов Camry не очень долговечны водяные помпы.
Основная масса подержанных Camry стоит сегодня 2-4 млн рублей. «После такси» с диким пробегом можно найти и за 1,5 млн.
Плюсы и минусы Toyota Camry XV70
Набор достоинств вполне предсказуем. Чаще всего владельцы отмечают надежность, хорошую динамику, высокий комфорт и удачно настроенную подвеску. Большой багажник (500 л) и продуманную эргономику почти не упоминают – видимо, считают это рядовыми базовыми качествами.
Недостатки тоже очевидные. Главный – низкий клиренс. Заявленные 155 мм при хорошей загрузке превращаются в 140-145 мм. В зимних дворах это создает нежелательные сложности – в сочетании с длинным передним свесом.
На втором месте – тонкое и мягкое ЛКП. На третьем – устаревшая и не особо шустрая мультимедийная система. Некоторые даже называют ее допотопной и примитивной.
Есть, конечно, и претензии к шумоизоляции. Кое-кому не нравится звучание «музыки», тогда как другие его хвалят.
Самые частые неисправности
Список проведенных до 100 тысяч км ремонтных работ на удивление обширен. И вызывает некоторые сомнения насчет надежности. Однако чуть ли не половина неисправностей приходится на два компонента, которые и возглавляют наш рейтинг.
- 1. Стойки передних амортизаторов
- 2. Опорные подшипники стоек
- 3. Генератор
- 4. АКП
- 5. Ролик натяжителя (двигатель)
- 6. Стойки задних амортизаторов
- 7. Ограничители дверей
- 8. Люфт водительского сиденья
Судя по всему, на половине дорестайлинговых машин передние стойки первичной комплектации не доживали до 100 тысяч км. Иногда выходили из строя даже на малых пробегах, 20-50 тыс. км, их без споров заменяли по гарантии – модернизированными. Схожие сроки службы наблюдались и у части опорных подшипников.
Генератор ломался не полностью, а только какой-нибудь отдельной частью: изнашивался ролик приводного ремня, либо обгонная муфта, либо подшипник.
Гидроавтоматы нередко начинают докучать подергиваниями после 100 тысяч км: сказывается износ фрикционов и втулок, засорение масляных каналов. Способствуют износу динамичные ускорения и локальные перегревы, тогда как штатный теплообменник, видимо, рассчитан на размеренную езду без пиковых нагрузок.
Указания на раннюю коррозию единичны. К ходовой части, за исключением амортизаторов, нареканий нет. Это же касается электрического и электронного оборудования – разовые сбои отдельных датчиков не в счет.
Некоторые владельцы жалуются на масложор после 120-150 тысяч км. Это, в общем, норма для многих моторов Тойоты – надо вовремя прочищать поршневые кольца и систему впуска, особенно у двигателей с комбинированным впрыском. А вот с пресловутой водяной помпой вроде бы все нормально – бывали замены до 100 тысяч км, но не более чем на одной машине из сотни.
И пока совсем нет жалоб на вариатор – с 2020 года с ним сочетался младший мотор 2.0. Наверное, просто малы пробеги и не пришло время.
С амортизаторами производитель явно промахнулся – даже на корявых дорогах они, по идее, должны выдерживать дольше. Все остальное у Camry , в общем, хорошо или отлично – если сравнивать с конкурентами других марок.
Смущает, что в отзывах владельцев почти не встречается «проехал 200 тысяч, менял только расходники». Хоть что-нибудь по мелочи, да ломалось. Но на общем фоне «восьмая» Camry по-прежнему одна из самых надежных машин в своем ценовом сегменте.
Ранее «За рулем» рассказал о типичных поломках Opel Astra поколения J.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм