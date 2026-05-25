Выглядит достойно, цена — от 380 тысяч: что не так с популярной моделью из Европы?
Astra поколения J появилась в 2009 году как пятидверный хэтчбек. Дальше с шагом в год появились универсал, трехдверка GTC и седан.
С 2010 года модель собирали и в России – вплоть до ухода марки Opel с нашего рынка в 2015‑м. Седан и пятидверный хэтчбек – на заводе General Motors в Санкт-Петербурге, а универсалы и трехдверки – на «Автоторе» в Калининграде.
Агрегаты Opel Astra J
Редкие дизели 1.3 А13 (95 л. с.) и 2.0 А20 (160–195 л. с.) – совместной разработки с Фиатом, а также 1.6 В16 (110–136 л. с.) и 1.7 А17 (101–131 л. с.), сделанные при помощи Isuzu.
Бензиновые атмосферники 1.4 А14/В14 (87–100 л. с.), 1.6 А16/Z16 (115 л. с.) и 1.8 А18 (141 л. с.), который встречается только на трехдверках, достались от Астры предыдущего поколения Н. Их корни вообще уходят к агрегатам конца 80‑х годов.
У мотора 1.4 есть турбоверсия A14NEL/NET (120–140 л. с.). А наддувный 1.6 A16LET (180 л. с.) при рестайлинге 2012 года заменили на 1.6 A16XHT (170–200 л. с.).
Пяти- и шестиступенчатые механические коробки представлены агрегатами D20 в паре с мотором 1.8 и F40 с дизелями 2.0. Механика M32 встречается с турбомоторами и дизелями 1.6 и 1.7. Коробка F17 с атмосферниками и дизелем 1.3 ведет родословную от агрегатов старых Кадетов и Daewoo Nexia.
Автомат AF40, он же Aisin-Warner TF‑81SC, встречается на трехдверках с двухлитровым дизелем, а автомат GM 6T40/6T45 (Hydramatic) – у прочих.
Платформа Delta II объединяет Астру, например, с моделью Chevrolet Cruze. Передняя подвеска – типа McPherson, а полузависимая задняя, что необычно, дополнена механизмом Уатта.
Кузов
У хэтчбеков слабые уплотненители третьего стоп-сигнала могут пропустить воду в нишу запаски.
- Крыша слоем цинка не защищена.
- Коррозия начинает атаки с задних арок, нижних кромок дверей и двери (крышки) багажника.
- Ветровое стекло не только затирается, но и обретает термическую трещину при перепадах температур.
Фары легко мутнеют. Адаптивные фары подводит блок управления и легкоплавкий пластик отражателей подсветки поворотов. Дилеры пытались программно уменьшать время включения секций. С отказавшим через 7–10 лет моторчиком привода корректора – идти к умельцам, освоившим ремонт.
Салон
У дорестайлинговых машин вода с цилиндрической тяги трапеции стеклоочистителя капает в воздухозаборник (заодно портя салонный фильтр) и далее на пол спереди. В 2011 году GM придумал сервисную кампанию: на тягу водружали хомутики, по которым вода стекала чуть раньше. Намочить коврики способен и дренажный патрубок теплообменника кондиционера. Если машина вдруг мигает фарами, сигналит без повода, щелкает замками, а дворники машут сами по себе, то, скорее всего, под центральным воздуховодом чудит промокший головной блок BCM.
Двигатели
Общие для всех бензиновых моторов течи из-под клапанной крышки после 40–60 тысяч км чреваты залитыми катушками в свечных колодцах. Модуль зажигания накрывается примерно каждые 50 тысяч км.
Свечи лучше менять вместе с маслом. Дроссельная заслонка требует регулярной чистки с адаптацией. Водяные насосы редко живут дольше 70–80 тысяч км. Подшипники генератора подвывают, пластиковый шкив похрюкивает (есть смысл заменить его обгонной муфтой от модели Insignia).
Чугунный блок мотора 1.4 способен выдержать до 300 тысяч км. Цепь требует замены раз в 120–150 тысяч км.
Версия A14 – наименее хлопотная из наддувных. Турбокомпрессор живет долго при условии хорошей смазки. Проблемы: датчик массового расхода воздуха, клапан адсорбера, муфта компрессора кондиционера. Самый дорогой сюрприз – грибовидный клапан вентиляции картерных газов, который меняется вместе со впускным трубопроводом. Следом лопается мембрана в клапанной крышке (идет тоже в сборе).
Ременной привод ГРМ моторов 1.6 и 1.8 хлопот не доставляет. Зазоры клапанов (без гидроопор) требуют корректировки ближе к 120 тысяч км. После 50–80 тысяч км могут затарахтеть зубчатые приводы распредвалов с системой изменения фаз. Лечится заменой износившихся приводов и электромагнитного клапана с забившейся сеточкой. Масляный теплообменник после 60–100 тысяч км дает течь, окрашивая антифриз радужными разводами.
Атмосферник 1.6 A16LET, переделанный в турбо, получился болезненным. Рубашка блока не готова к нагрузкам. Систему охлаждения нужно холить – иначе будут проблемы с четвертым цилиндром и шатунными вкладышами. Поршни страдают от детонации. Страховка – 98‑й бензин.
Пострестайлинговый A16XHT – с перерассчитанным блоком, но поршни остались столь же беззащитными. Система питания привередлива к чистоте: отказы ТНВД, зарастание форсунок. Хроническая болезнь – «шуба» на клапанах через 30–40 тысяч км. Цепь ГРМ вместо ремня вытягивается и стучится в крышку уже после 70–80 тысяч км – впрочем, от перескоков конструкция спасает.
Коробки передач
На машинах с МКП при пробегах свыше 200 тысяч км сильно разбалтывается рычаг переключения.
Коробки D20 и F40 вопросов не вызывают. У F40 требует внимания тросовый механизм переключения, двухмассовый маховик живет 110–150 тысяч км. В случае F17 через 100–120 тысяч км изнашивается шарнир-«вертолет» в механизме переключения.
Утеря масла через уплотнения приводов – извечная проблема. Роликовый подшипник вторичного вала в пластиковой обойме не справляется с нагрузкой: перегрев, буксировка, пробуксовки – и масло наполняется опилками, страдает главная передача. При игнорировании вибраций повреждаются посадочные места в корпусе.
Механика M32 выносливее F17, но при агрессивной эксплуатации судьба та же.
Автоматы GM Hydramatic поначалу отправлялись в ремонт после 25–30 тысяч км. Дотянувший до 100 тысяч считался долгожителем. Многкратно дорабатывали и железо, и «мозги», поэтому чем свежее коробка – тем лучше, хотя ресурс вырос до всё равно скромных 150–180 тысяч км. Масло с фильтром надо менять каждые 40–50 тысяч км, при первом подозрении – немедля.
Автомат AF40 (Aisin-Warner TF‑81SC) на трехдверках с 2.0 – ресурсный, хотя и крайне чувствителен к чистоте масла: нужны смены каждые 60–80 тысяч км.
Трансмиссия
Итог
Любой из японских одноклассников понадежнее будет. Хотя при покупке Opel Astra J того же возраста обойдется дешевле большинства их них.
Наименьшее количество хлопот будет с трехдверной версией с механической коробкой передач и атмосферным мотором.
Благодарим Великан Авто, дилера Pango Cars/ Pango Центр Измайлово за предоставленный автомобиль.
