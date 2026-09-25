Как владельцу дизельной машины распознать некачественное топливо

Эксперт Колодочкин: Следите за признаками жесткости сгорания дизельного топлива

У бензина низкое ОЧ выдает себя детонацией. А на что может ориентироваться владелец дизельной машины?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Неожиданно возникшие проблемы, саязанные с местным дефицитом топлива, невольно заставляют водителя тщательно прислушиваться и присматриваться к поведению двигателя – не изменилось ли оно после очередной заправки? Ведь не секрет, что разговоры про пятый класс топлива, еще вчера обязательный для всех, сегодня отошли на второй план: заводам дали временную поблажку, позволяющую опускаться на более низкие экологические классы. А чем быстрее водитель поймет, что нарвался вместо нормального топлива на что-то непотребное, тем лучше автомобилю.

У машин с бензиновыми моторами водитель первым делом прислушивается к детонации. А если машина – дизельная? Есть несколько признаков...

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1. Жесткость сгорания

Владельцам дизелей так же можно ориентироваться на звук работы мотора. Отслеживайте характерный «металлический» стук или звон. Это признаки так называемой жесткости сгорания. Виновато цетановое число (ЦЧ) топлива: у дизельных ДВС чем оно ниже, тем больше задержка самовоспламенения, тем выше скорость нарастания давления – это и есть «жесткость» сгорания. Результатом применения топлива с ЦЧ менее 40 могут быть поломанные или прогоревшие межкольцевые перемычки, сломанные поршневые кольца, трещины в днище поршня и тому подобные неприятности.

2. Потеря мощности

Другой ориентир – потеря мощности. При нарушении сгорания на форсунках образуется нагар, изменяющий факел распыла. В результате мотор слабеет. Несгоревшее топливо и сажа оседают на лопатках турбины, снижая эффективность наддува и нарушая балансировку колеса турбины. А дисбаланс подшипника турбины – одна из главных причин выхода турбокомпрессора из строя при высоком пробеге.

3. Затрудненный запуск и плавающие обороты

Вообще говоря, с некачественным дизтопливом мотор начинает шалить всеми возможными способами, и не почувствовать это довольно сложно. На минимальных оборотах холостого хода обороты начинают «плавать», работа становится неровной. Автомобиль хуже разгоняется, реакция на газ становится вялой. Двигатель пускается гораздо дольше, чем обычно, – до 5 секунд вместо привычных 1–2. Расход горючки может вырасти на 15–25% уже после первых сотен километров езды на подозрительном топливе.

Чем грозит некачественное дизтопливо?

Клапан EGR и сажевый фильтр на плохом топливе с низким ЦЧ забиваются гораздо быстрее. Ресурс сажевого фильтра также значительно снижается из-за повышенного содержания несгоревших частиц. Вода в топливе вызывает точечную коррозию плунжерных пар ТНВД и распылителей форсунок. Механические примеси действуют как абразив, повреждая посадочные поверхности форсунок и увеличивая зазоры в ТНВД.

Что делать?

К сожалению, самый верный путь в такой ситуации – это эвакуатор до сервиса. Мотор надо сразу же заглушить, не пытаясь выработать нехорошее топливо полностью. Бездумно лить какие-то присадки тоже не стоит.

Как распознать АЗС с некачественным топливом?

Объезжайте стороной любые небрендовые АЗС, даже если там нет очереди. На фирменной заправке вам все-таки не нальют ни примесей, ни воды. Но и там следовало бы заглянуть в паспорт качества.

Напоминаем, что ГОСТ 32511-2013 разделяет ДТ по содержанию серы на экологические классы К3, К4, К5. Для класса К3 содержание массовой доли серы – не более 350 мг/кг, для К4 – не более 50 мг/кг, для К5 – не более 10 мг/кг.

Архивное фото «За рулем». Но кустарные заправки могут встречаться и сегодня. Не испытывайте судьбу.

Обозначение топлива должно выглядеть примерно так:

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта D, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

Счастливого пути!

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