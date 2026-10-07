Что будет с современным дизельным авто, если заправить топливо К3

Эксперт Колодочкин: Как современные дизели переваривают топливо более низкого экокласса

Сегодня обладатели дизельных автомобилей чувствуют себя на заправках уверенно: если на ценнике АЗС горит хотя бы одна строка, то на ней наверняка написано «ДТ». Однако же не факт, что вам при этом заправят горючку класса К5: это может быть и К3.А что на это скажет мотор? И куда надо смотреть при заправке?

Основные проблемы такого дизтоплива связаны с высоким содержанием серы. Напоминаем: ГОСТ 32511-2013 разделяет ДТ по содержанию серы на экологические классы К3, К4, К5. Для класса К3 содержание массовой доли серы – не более 350 мг/кг, для К4 – не более 50 мг/кг, для К5 – не более 10 мг/кг.

Чем опасна сера в топливе?

Ее высокое содержание в ДТ приводит к ускоренному закоксовыванию распылителей. Особенно чувствительны к этому форсунки с микронными сопловыми отверстиями. Системы очистки отработавших газов, такие, как нейтрализаторы NOх и фильтры сажевых частиц, основываются на каталитическом действии и могут работать только с топливом, свободным от серы (содержание менее 0,001%). В противном случае вместо реакций нейтрализации NOх и СН возможно протекание реакции нейтрализации серы.

С целью уменьшения содержания серы дизельное топливо обычно гидрогенизируют, т.е. добавляют водород – образуются углеводороды. Но при этом процессе наряду с серой удаляются также те соединения, которые обладают хорошими смазывающими свойствами. Такое дизельное топливо повышает износ ТНВД, которые смазываются непосредственно ДТ. Чтобы предотвратить это, в ДТ добавляют кучу присадок.

Кроме серы, мотору вредит вода в топливе. Она вызывает коррозию прецизионных деталей (игла, седло, плунжер) и может привести к «заклиниванию» иглы. А отклонение величины вязкости от границ, предписанных стандартом ГОСТ 32511-2013, нежелательно ни в плюс, ни в минус. Слишком малая вязкость ДТ при низкой частоте вращения коленчатого вала ведет к утечкам в топливной аппаратуре и, вместе с тем, к недостаточной мощности, а также к проблемам горячего пуска. А излишне высокая вязкость препятствует работе ТНВД и ведет к плохому распыливанию топлива.

Как определить качество топлива на АЗС?

Действительно, на колонке написано ДТ – и все. Придется изучать паспорт качества топлива. Кроме класса топлива, о чем говорилось выше, нужно обратить внимание на климатические условия применения ДТ.

Летние топлива должны соответствовать требованиям сортов А, В, С, D: предельная температура фильтруемости при этом составляет от 5 °С до -10 °С соответственно.

Для межсезонных сортов Е, F предел – не выше -20°С.

Зимнее ДТ (классы 0, 1, 2, 3) должно иметь предельную температуру фильтруемости не выше, соответственно, -20 °С для класса 0 и -38 °С для класса 3.

Указанные классы не имеют никакого отношения к экологическим классам К3 – К5.

Заправляться даже в условиях временного дефицита топлива крайне желательно только на брендовых заправках. Там вам точно не нальют горючего с примесью воды и мусора.

Обозначение топлива должно выглядеть примерно так:

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта D, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

Заправляться даже в условиях временного дефицита топлива крайне желательно только на брендовых заправках. Там вам точно не нальют горючего с примесью воды и мусора.