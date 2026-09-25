Бронированный Бумеранг: наш ответ немецкому Боксеру
Пока отечественные БМП К-17 нового поколения на колесной платформе Бумеранг можно увидеть лишь на парадах и выставочных площадках форумов «Армия». Путь передовой боевой машины в войска быстрым не назовешь. Но эта особенность в силу ряда объективных и субъективных причин характерна не только для нас. Аналогичная унифицированная платформа вероятного противника тоже замещает устаревшие образцы бронетехники отнюдь не стахановскими темпами. Поэтому сравнение перспективной российской разработки и одной из пошедших в производство на Западе будет вполне корректным.
Совместное творение инженеров Германии и Голландии получило имя Boxer. Им обозначают семейство боевых бронированных машин колесной формулы 8х8. В основе принцип «ходовая часть + быстросъемный модуль», позволяющий создавать массу различных конфигураций на унифицированном шасси.
Среди них БТР, БМП, самоходные орудия, пункты управления, инженерные, разведывательные, санитарные транспортные средства. По планам создателей, Боксеры должны были заменить бронетранспортеры М113 и Fuchs в бундесвере, а также гусеничные БМП YPR-765 и другие модификации на базе американского ветерана М113 в армии Нидерландов. Пропустив годы разработки и обкатки опытных экземпляров, отметим, что более или менее серийные поставки машин на платформе Boxer в армии разных стран начались после 2013 года и продолжаются до сих пор.
Причем наиболее продвинутые версии с пушечными дистанционно управляемыми модулями, современной электроникой и усиленным бронированием появились в ходе эволюции недавно (их массово стали заказывать уже после 2020 года), а основу парков Боксеров на сегодня составляют экземпляры с пулеметным вооружением.
Базовая конфигурация Boxer представляет собой полноприводный бронетранспортер колесной формулы 8х8.
Колеса двух передних осей еще и управляемые. В основе машины сварной корпус из бронестали. Он способен противостоять пулям Б-32 патрона 14,5х114 мм пулемета КПВТ на дистанции 200 метров, а в лобовой проекции даже подкалиберному снаряду боеприпаса 30х173 мм на дистанции полкилометра. Данные по противоминной стойкости засекречены. Анонсируются лишь многослойный композитный «пирог» защиты днища и энергопоглощающие сиденья для экипажа.
Компоновка машины традиционная: спереди справа водитель, слева моторно-трансмиссионное отделение, в центре командир и вооружение, в корме десант. Силовая установка представляет собой симбиоз дизельной V-образной «восьмерки» MTU 8V199 TE20 рабочим объемом 15,9 литра и 7-ступенчатой автоматической коробки передач Allison HD4800SP. Вооружением бундесверовской спецификации бронетранспортера Боксер стал легкий дистанционно управляемый модуль FLW-200 с пулеметом калибром 12,7 мм и боекомплектом до 200 патронов (варианты: 7,62-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет).
Основные характеристики Boxer GTK армии Германии
- Габариты (длина, ширина, высота): 8300х2990х3400 мм.
- Дорожный просвет: 500 мм.
- Боевая масса: 36,5 тонны.
- Число мест: 3+7 человек.
- Мощность двигателя: 720 л.с.
- Максимальная скорость: 103 км/ч.
- Запас хода: 650-1000 км.
- Преодолеваемый препятствия: стенка – 0,8 м, ров – 2 м, брод – 0,8 м.
Наша платформа Бумеранг тоже создана как основа для целого семейства бронированных машин. Среди них бронетранспортер, медицинская машина, БРЭМ, самоходная зенитная установка, миномет, командный пункт и т.д. Но после дебюта для специалистов в 2013 году широкой публике в 2015-м представили модификацию БМП К-17 колесной формулы 8х8. Ее мы и видим на парадах.
Основа Бумеранга – сварной корпус. Для лучшей защиты используется многослойное бронирование с панелями из керамики. Точные данные засекречены, но можно с уверенностью говорить о солидной противоминной стойкости и как минимум защите от пуль крупнокалиберных пулеметов во всех ракурсах плюс противоснарядной лобовой проекции.
Компоновка машины похожа на западного конкурента: спереди слева место механика-водителя, справа моторно-трансмиссионное отделение, в центре корпуса командир и наводчик-оператор, в корме десант. Выход бойцов – по откидывающейся аппарели.
Силовая установка состоит из рядного 6-цилиндрового турбодизеля ЯМЗ-780 рабочим объемом 12,4 литра и 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Вооружение К-17 сосредоточено в необитаемом боевом модуле. В него входят: автоматическая 30-мм скорострельная пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов в двух лентах и 7,62-мм пулемет ПКТМ с 2000 патронов в одной ленте. С наружной стороны модуля две спаренные пусковые установки противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д.
Основные характеристики БМП К-17 Бумеранг
- Габариты: 8805х3187х3185 мм.
- Дорожный просвет: 450 мм.
- Боевая масса: 28,6 тонны.
- Число мест: 3+8 человек.
- Мощность двигателя: 750 л.с.
- Максимальная скорость: 100 км/ч.
- Запас хода: 800 км.
- Преодолеваемые препятствия: стенка – 0,6 м, ров – 2,2 м, брод – плавает со скоростью 10 км/ч при волнении до 3 баллов.
Даже при беглом сравнении концепций и цифр очевидно, что наша разработка не уступает немецко-голландской. А теперь приоткроем секрет. Мы сравнивали российский Бумеранг с лучшей унифицированной колесной боевой платформой НАТО. Да, да – по оценке специалистов, Boxer превосходит и американский Stryker, и французский VBCI, и финскую Patria, и швейцарскую Piranha, и множество других образцов из Польши, Израиля, Турции, Австрии, Канады.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм