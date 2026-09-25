Бронированный Бумеранг: наш ответ немецкому Боксеру

«За рулем» сравнил перспективные колесные боевые платформы России и Германии

Пока отечественные БМП К-17 нового поколения на колесной платформе Бумеранг можно увидеть лишь на парадах и выставочных площадках форумов «Армия». Путь передовой боевой машины в войска быстрым не назовешь. Но эта особенность в силу ряда объективных и субъективных причин характерна не только для нас. Аналогичная унифицированная платформа вероятного противника тоже замещает устаревшие образцы бронетехники отнюдь не стахановскими темпами. Поэтому сравнение перспективной российской разработки и одной из пошедших в производство на Западе будет вполне корректным.

Совместное творение инженеров Германии и Голландии получило имя Boxer. Им обозначают семейство боевых бронированных машин колесной формулы 8х8. В основе принцип «ходовая часть + быстросъемный модуль», позволяющий создавать массу различных конфигураций на унифицированном шасси.

Колесный БТР на платформе Boxer. Приподнятая над корпусом оружейная станция с 12,7-мм пулеметом выдает машину поздних версий.

Среди них БТР, БМП, самоходные орудия, пункты управления, инженерные, разведывательные, санитарные транспортные средства. По планам создателей, Боксеры должны были заменить бронетранспортеры М113 и Fuchs в бундесвере, а также гусеничные БМП YPR-765 и другие модификации на базе американского ветерана М113 в армии Нидерландов. Пропустив годы разработки и обкатки опытных экземпляров, отметим, что более или менее серийные поставки машин на платформе Boxer в армии разных стран начались после 2013 года и продолжаются до сих пор.

Boxer – редкая вариация классической компоновки боевых бронированных машин. Двигатель впереди слева. Обычно это место для механика-водителя, а силовая установка справа.

Причем наиболее продвинутые версии с пушечными дистанционно управляемыми модулями, современной электроникой и усиленным бронированием появились в ходе эволюции недавно (их массово стали заказывать уже после 2020 года), а основу парков Боксеров на сегодня составляют экземпляры с пулеметным вооружением.

Базовая конфигурация Boxer представляет собой полноприводный бронетранспортер колесной формулы 8х8.

Вход/выход десанта в Боксер происходит через откидную аппарель. В ней на всякий аварийный случай есть еще и распашная дверь.

Колеса двух передних осей еще и управляемые. В основе машины сварной корпус из бронестали. Он способен противостоять пулям Б-32 патрона 14,5х114 мм пулемета КПВТ на дистанции 200 метров, а в лобовой проекции даже подкалиберному снаряду боеприпаса 30х173 мм на дистанции полкилометра. Данные по противоминной стойкости засекречены. Анонсируются лишь многослойный композитный «пирог» защиты днища и энергопоглощающие сиденья для экипажа.

Сиденья экипажа защищают при подрыве на мине. По левому борту немецкого БТР размещается четыре десантника, по правому – три.

Компоновка машины традиционная: спереди справа водитель, слева моторно-трансмиссионное отделение, в центре командир и вооружение, в корме десант. Силовая установка представляет собой симбиоз дизельной V-образной «восьмерки» MTU 8V199 TE20 рабочим объемом 15,9 литра и 7-ступенчатой автоматической коробки передач Allison HD4800SP. Вооружением бундесверовской спецификации бронетранспортера Боксер стал легкий дистанционно управляемый модуль FLW-200 с пулеметом калибром 12,7 мм и боекомплектом до 200 патронов (варианты: 7,62-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет).

Основные характеристики Boxer GTK армии Германии

Габариты (длина, ширина, высота): 8300х2990х3400 мм.

Дорожный просвет: 500 мм.

Боевая масса: 36,5 тонны.

Число мест: 3+7 человек.

Мощность двигателя: 720 л.с.

Максимальная скорость: 103 км/ч.

Запас хода: 650-1000 км.

Преодолеваемый препятствия: стенка – 0,8 м, ров – 2 м, брод – 0,8 м.

Наша платформа Бумеранг тоже создана как основа для целого семейства бронированных машин. Среди них бронетранспортер, медицинская машина, БРЭМ, самоходная зенитная установка, миномет, командный пункт и т.д. Но после дебюта для специалистов в 2013 году широкой публике в 2015-м представили модификацию БМП К-17 колесной формулы 8х8. Ее мы и видим на парадах.

Колесная БМП К-17 на платформе Бумеранг. Трансмиссия полноприводная, колеса двух передних осей управляемые. Силовая установка впереди справа, механик-водитель слева.

Основа Бумеранга – сварной корпус. Для лучшей защиты используется многослойное бронирование с панелями из керамики. Точные данные засекречены, но можно с уверенностью говорить о солидной противоминной стойкости и как минимум защите от пуль крупнокалиберных пулеметов во всех ракурсах плюс противоснарядной лобовой проекции.

Интерьер Бумеранга не уступает лучшим западным образцам. Есть антитравматические сиденья, 4-точечные ремни безопасности, мониторы обзора для экипажа. Вдоль бортов располагаются десантники – по четыре с каждой стороны.

Компоновка машины похожа на западного конкурента: спереди слева место механика-водителя, справа моторно-трансмиссионное отделение, в центре корпуса командир и наводчик-оператор, в корме десант. Выход бойцов – по откидывающейся аппарели.

У Бумеранга для посадки/высадки десанта в корме тоже имеется откидная аппарель. В нее вмонтирована дублирующая система в виде распашной двери.

Силовая установка состоит из рядного 6-цилиндрового турбодизеля ЯМЗ-780 рабочим объемом 12,4 литра и 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Вооружение К-17 сосредоточено в необитаемом боевом модуле. В него входят: автоматическая 30-мм скорострельная пушка 2А42 с боекомплектом 500 снарядов в двух лентах и 7,62-мм пулемет ПКТМ с 2000 патронов в одной ленте. С наружной стороны модуля две спаренные пусковые установки противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д.

Boxer плавать не умеет, а Бумеранг сохранил плавучесть. Скорость на воде до 10 км/ч обеспечивают два водометных движетеля в кормовой части машины.

Основные характеристики БМП К-17 Бумеранг

Габариты: 8805х3187х3185 мм.

Дорожный просвет: 450 мм.

Боевая масса: 28,6 тонны.

Число мест: 3+8 человек.

Мощность двигателя: 750 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 800 км.

Преодолеваемые препятствия: стенка – 0,6 м, ров – 2,2 м, брод – плавает со скоростью 10 км/ч при волнении до 3 баллов.

Даже при беглом сравнении концепций и цифр очевидно, что наша разработка не уступает немецко-голландской. А теперь приоткроем секрет. Мы сравнивали российский Бумеранг с лучшей унифицированной колесной боевой платформой НАТО. Да, да – по оценке специалистов, Boxer превосходит и американский Stryker, и французский VBCI, и финскую Patria, и швейцарскую Piranha, и множество других образцов из Польши, Израиля, Турции, Австрии, Канады.

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