Масляный фильтр с громким именем — а что внутри?

Эксперт «За рулем» вскрыл масляные фильтры Totachi. И увидел, из чего и как они сделаны

Totachi – марка с японским именем, которая давно и уверенно чувствует себя на российском рынке. Фильтры под этим брендом выпускаются для множества двигателей. Мы взяли несколько экземпляров, предназначенных для популярных моделей Kia и Hyundai. И разобрали, чтобы посмотреть, что там внутри.

Основание у фильтров массивное, резьба нарезана чисто – витки ровные и без заусенцев. Уплотнительное кольцо из упругой резины сидит плотно – с установкой проблем не возникнет.

Задача корпуса фильтра – не только удержать масло, но и не ржаветь. У Totachi он окрашен качественно. Краска и маркировка не стираются ни от умеренных механических воздействий, ни от контакта с нефтепродуктами и агрессивной химией. Дата изготовления нанесена на каждом фильтре – значит, партию и смену можно отследить.

Стенки корпуса – 0,77 мм, такого запаса хватит, чтобы выдержать избыточное давление. Внутри – чистый металл. Поверхность покрыта стойким антикором – ржавчина от конденсата ей не грозит.

Внутренняя трубка, по которой очищенное масло возвращается в двигатель, сделана добротно. Металл качественный, с антикоррозийным покрытием, заусенцев нет, отверстия ровные. У дешевых аналогов часто стоит витая катушка без замков – та самая «рыбья чешуя», которую можно смять и давлением, и руками при разборке. Здесь трубка жесткая, продольный замок – надежный.

Пластина прижимает фильтрующий элемент к основанию и отвечает за герметичность противодренажного клапана. У Totachi использована не витая пружина, а плоская пластина. Она компактнее, а главное – способна удержать катушку от смещения внутри корпуса. Плюс за счет изменения высоты катушки удалось увеличить площадь фильтрующего материала.

Противодренажный клапан – мембрана, перекрывающая отверстия в основании, через которые грязное масло поступает из мотора в фильтр. Его задача – не дать маслу уйти из фильтра после остановки двигателя.

У фильтров Totachi мембрана сделана из NBR-резины. Материал хорош своей масло- и бензостойкостью: выдержит и минералку, и синтетику, и дизель, и бензин. По механике фильтр тоже крепкий – у него высокая прочность на разрыв, износостойкость, устойчивость к истиранию, низкая остаточная деформация (после сжатия долго держит форму). Рабочий диапазон температур – от −40 до +100 °C, кратковременно до +120 °C. К воде, слабоконцентрированным кислотам и щелочам устойчив.

Перепускной клапан – полноценная конструкция с плотной резиновой мембраной и витой пружиной. Верхняя и нижняя крышки фильтрующего элемента тоже с антикоррозионным покрытием.

Давление открытия для конкретных моделей фильтров выставлено по OEM-значениям для соответствующего двигателя. Это принципиально: если клапан откроется слишком рано, он сработает даже на прогретом моторе от скачка давления при резком нажатии на педаль газа. И грязное масло пойдет в двигатель мимо фильтра. Если слишком поздно – при забитом фильтре есть риск масляного голодания.

Фильтрующий элемент – сердце фильтра. У Totachi он объемный, гофра равномерная и глубокая. Термообработка материала не дает ему впитывать влагу и разбухать в масле. Гофрирование продольное – каждая складка получается волнистой, соседние не слипаются в работе.

У Totachi бумага уложена ровно, часто и с глубокими складками, чтобы площадь фильтрации была больше. Герметик залит в достаточном количестве и аккуратно: ровный толстый слой, ни пропусков, ни застывших потеков. Стальные верхняя и нижняя части элемента жесткие, деформации не боятся.

Фильтровальная бумага – самый важный материал. У Totachi это продукт финской компании Ahlstrom. Тонкость отсева – около 30 микрон, полнота отсева – 40–50%. Для большинства моторов этого достаточно.

Что в итоге?

По конструкции фильтры Totachi во многом повторяют решения ведущих топовых брендов. К исполнению претензий нет – фильтры качественные и надежные. Вполне можно брать.

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