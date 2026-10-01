«За рулем» в октябре: ресурсный тест недорогих АКБ; 70 лет Волге; новые российские шины-шиповки
Журнал «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году. Этот номер – 1144-й по счету.
«За рулем» № 10/2026
В этом номере:
- Трехдверная Лада Нива Legend: самое важное обновление за все годы. Как везет новый мотор?
- Бензин и дизтопливо пониженных классов: слово – специалистам
- 70 лет Волге: мы собрали машины всех поколений!
В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре
- Дизель как козырь: испытываем новую версию пикапа Changan Hunter Plus–
- Новые российские шипованные шины Gislaved One W: первый тест на снегу, льду и не только
- Сделано в России: сравниваем кроссоверы Волга К50, Changan CS75 Plus и Haval F7x
Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин
- Потянет ли страна рост интереса к электромобилям
- К сезону шиномонтажа: всё, что нужно знать о датчиках давления воздуха в шинах
- Вторые руки: подбираем приличную машину за 300 тысяч рублей, исследуем слабые места Мерседеса Е-класса (W213) и пикапа Mitsubishi L200
- Такого вы не видели: лазерное удаление ржавчины – вполне доступная технология
- Редакционная Лада Искра SW Cross: перепрошивка помогла!
- Экспертиза «За рулем»: какие недорогие аккумуляторные батареи лучше держат заряд?
Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.
- Полная история «трешки» ВАЗ-2103 – советского символа престижа
… и многое другое
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.
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