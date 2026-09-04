Лада Нива избавилась от главных бед, прибавив в цене меньше 10%

Новая Niva Legend 2026: двигатель 1.8 от Весты, подушка безопасности, оцинковка и цены

Следом за Нивой Тревел новый двигатель 1.8 получила классическая трехдверная Нива Legend. Впрочем, мотор – далеко не единственное, что обновилось у легендарного внедорожника. Изменения затронули кузов, тормоза, салон и даже рулевое управление. При этом производитель постарался удержать цену в разумных рамках.

Что за мотор?

Двигатель 11184 – симбиоз блока от мотора 1.8 Весты и восьмиклапанного двигателя Гранты 11182. Привод ГРМ ременной. И ремень вместе с толкателями клапанов– это единственные минусы.

Первый – из-за того, что менять его нужно каждые 45 тысяч км.

А толкатели аналогичны Гранте. Зазоры регулируются подбором высоты стаканов со снятием распредвала. Так как в основе нового двигателя переднеприводные агрегаты (а значит, и стоят они поперек), пришлось сделать отдельную стойку-башню для навесных агрегатов. И она отличается от той, что стоит у Тревела.

Ведь запасное колесо по-прежнему живет под капотом. Иная у Легенды и топливная рамка с клапанной крышкой. У последней изменилась система вентиляции картера. Но, в отличие от стойки навесного оборудования, последние два пункта улучшений появятся и на моторе для Тревела.

Два вентилятора охлаждения переехали за радиатор. Охлаждение всегда было проблемой Нивы. Вентиляторы, конечно, активно обдували радиатор. Только сами при этом перекрывали часть потока набегающего воздуха. Их переезд увеличил эффективную площадь охлаждения вчетверо.

Новый впуск стал выше, и теперь, чтобы залить мотор, капот должен скрыться под водой. Изменена и выпускная система с увеличенным с 42 до 48 мм сечением.

Как изменилась трансмиссия, ходовая и тормоза?

За передними колесами скрываются новые тормозные механизмы. Диски теперь вентилируемые, гораздо большего диаметра, а суппорт – с плавающей скобой. Передний стабилизатор переехал вперед и получил новые стойки. Изменились пружины, у раздаточной коробки появилась новая опора.

В коробке передач новые шестерни пятой передачи, кованые. Изменили сателлиты обоих дифференциалов. Механизм переключения получил дистанционный привод. А раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала управляются единым рычагом, как на Ниве Тревел.

Все изменения двигателя, трансмиссии и ходовой части не замедлили себя ждать. Лада уверенно набирает ход, не требуя выкручивать мотор, чтобы держаться в потоке. Нива даже с полутора тысяч не захлебывается, а уверенно начинает разгон и первые 100 км/ч набирает за 15 секунд. А это даже шустрее другого «кубика» – Suzuki Jimny.

Что еще поменялось?

Кроме рычагов в салоне можно увидеть еще одно важное изменение. Это руль – во всех смыслах. Старый жигулевский руль ушел в прошлое. Вместо него теперь стоит баранка от Гранты. Трехспицевая. А рулевая колонка получила регулировку по высоте. Кроме того, появились новые подрулевые переключатели. Отдельной кнопки для заднего стеклоочистителя больше нет.

Главное, что теперь есть подушка безопасности. Датчик расположен за передней панелью в районе бампера. Появление новой рулевой колонки и подушки безопасности повлекли изменения в силовой структуре кузова в районе пола и стенки моторного щита.

Сам кузов тоже изменился. Часть панелей, наиболее подверженных коррозии, делаются из листа. Это капот, передняя панель, задняя панель с дверью багажника и крыша. Приятная мелочь — ключ дверей и замка зажигания единый. Раньше ключи, как у Жигулей, были разными.

Сколько стоит?

Получив новый двигатель и прочие доработки, Нива стала куда дружелюбнее и удобнее. И при этом сохранила все свои козыри – в том числе и достуаную цену. Модернизация увеличила ценник меньше чем на 10%.

Базовая Нива обойдется в 1 199 000 рублей. Если хочется кондиционер, то придется отдать 1,3 миллиона за версию Драйв. Топовые же Урбан и Урбан Black обойдутся в 1 345 000 и 1 365 000 рублей соответственно.

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