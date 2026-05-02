Обновленная Нива Travel с мотором 1.8: что изменилось? Какой расход?
Последние пару лет мне служила редакционная Chevrolet Niva, поэтому с особым интересом я пересел на обновленную Ниву Travel 1.8 с мотором ВАЗ‑11184.
Новый мотор – симбиоз блока цилиндров «переднеприводного» двигателя 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанной головки мотора ВАЗ‑11182 от Гранты.
Эксплуатационные нюансы – сложность регулировки клапанов подбором толкателей ближе к 100 тысячам км и ремень привода ГРМ вместо цепи. Ремень на Ладах, как правило, выхаживает заявленные 60 тысяч км, а конструкция поршней – «безвтыковая». Но как поведет себя новый мотор в реальной жизни, еще только предстоит выяснить.
Что изменилось?
Компрессор кондиционера переехал вниз, а на самом верху комфортно расположился насос ГУР. С мотором 1.7 его резиновые шланги были слабоваты: быстро дубели и покрывались трещинами. Понаблюдаем за ними теперь.
Салон – привет из девяностых. Но тканевая обивка стала приятнее на ощупь. Мелкие подстаканники по-прежнему негостеприимны – телефон или бутылку с водой не приютят. Перекидной подлокотник водительского кресла ставит перед дилеммой – комфорт для меня или для задних попутчиков, которым предназначены подстаканники с его нижней стороны? А куда делся очечник, который был в Chevrolet?
Зато медиасистема EnjoyPro с Яндексом – островок современности в океане ностальгии. К телефону подключается шустро, в меню не заблудишься, можно пообщаться с Алисой – класс! Удивило только, что часы не синхронизируются с приборной панелью – надо вручную выставлять.
Какой расход?
Официально обкатка у всех вазовских машин длится 2000 км, но в случае с Нивой и ее полноприводной трансмиссией явно чувствуешь, что и после этого рубежа машина «раскатывается» с каждой сотней километров.
За 13 лет наша прежняя Chevrolet Niva «привезла» средний расход топлива 10,5 л/км. Новая Нива уже показывает меньше – и это радует!
Лада Нива Travel, 1,8 (90 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года
- Пробег на момент отчета – 2700 км
Расходы на топливо (2000–2700 км)
- Бензин АИ‑95 (средний расход 9,8 л/100 км) – 5040₽
- Стоимость топлива на 1 км пробега – 7,2₽
