Обновленная Нива Travel с мотором 1.8: что изменилось? Какой расход?

Лада Нива Travel с новым мотором 1.8 — детальный отчет по итогам первых 2700 км

Последние пару лет мне служила редакционная Chevrolet Niva, поэтому с особым интересом я пересел на обновленную Ниву Travel 1.8 с мотором ВАЗ‑11184.

Новый мотор – симбиоз блока цилиндров «переднеприводного» двигателя 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанной головки мотора ВАЗ‑11182 от Гранты.

Эксплуатационные нюансы – сложность регулировки клапанов подбором толкателей ближе к 100 тысячам км и ремень привода ГРМ вместо цепи. Ремень на Ладах, как правило, выхаживает заявленные 60 тысяч км, а конструкция поршней – «безвтыковая». Но как поведет себя новый мотор в реальной жизни, еще только предстоит выяснить.

Что изменилось?

Компрессор кондиционера переехал вниз, а на самом верху комфортно расположился насос ГУР. С мотором 1.7 его резиновые шланги были слабоваты: быстро дубели и покрывались трещинами. Понаблюдаем за ними теперь.

Воздушный фильтр сменил локацию: воздух теперь забирается у правой фары. Шноркель от версии с мотором 1.7 не подойдет. Зато крепление крышки – наконец-то защелками, а не разнокалиберными саморезами. Доработать бы еще их фиксацию – в отстегнутом виде скобки норовят выпасть.

Салон – привет из девяностых. Но тканевая обивка стала приятнее на ощупь. Мелкие подстаканники по-прежнему негостеприимны – телефон или бутылку с водой не приютят. Перекидной подлокотник водительского кресла ставит перед дилеммой – комфорт для меня или для задних попутчиков, которым предназначены подстаканники с его нижней стороны? А куда делся очечник, который был в Chevrolet?

Ретробиодизайн – во всей красе. И есть что улучшить в плане комфорта.

Зато медиасистема EnjoyPro с Яндексом – островок современности в океане ностальгии. К телефону подключается шустро, в меню не заблудишься, можно пообщаться с Алисой – класс! Удивило только, что часы не синхронизируются с приборной панелью – надо вручную выставлять.

Кто-то сетует, что корпус экрана неэстетично закреплен на панели саморезами, но с водительского места я их не вижу. Разглядеть через стекло, конечно, можно. Но зачем?

Какой расход?

Официально обкатка у всех вазовских машин длится 2000 км, но в случае с Нивой и ее полноприводной трансмиссией явно чувствуешь, что и после этого рубежа машина «раскатывается» с каждой сотней километров.

За 13 лет наша прежняя Chevrolet Niva «привезла» средний расход топлива 10,5 л/км. Новая Нива уже показывает меньше – и это радует!

Решетка радиатора с огромными щелями просит защиты самого радиатора – крупные камни пролетят на раз.

Лада Нива Travel, 1,8 (90 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года

Пробег на момент отчета – 2700 км

Лада Нива Travel 2026

Расходы на топливо (2000–2700 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 9,8 л/100 км) – 5040₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 7,2₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Список типичных неисправностей прежней Лады Нивы Трэвел вы найдете тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет