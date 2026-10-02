Тросы вместо мангалов: как укрыть танк со всех сторон

Эксперт «За рулем» рассказывает о новом способе защиты бронетехники от беспилотных летательных аппаратов

Еще совсем недавно решетчатые экраны и сооруженные из сеток – «мангалы» – казались лучшим дополнением к танковой броне и блокам динамической защиты. Эти нехитрые навесные элементы заводского или кустарного изготовления служили первым препятствием для атакующих дронов и кумулятивных боеприпасов.

Танк Т-80 БВМ с заводским «мангалом». Дополнительная конструкция укрывает только верхнюю полусферу. В нижней части башни закреплена гибкая сетка, борта усилены экранами с блоками динамической защиты.

Но оружие нападения совершенствуется. Опыт СВО показал, что сейчас танки нуждаются в дополнительных модулях, укрывающих буквально с головы до пят, да еще и со всех ракурсов. Для сеток на жестких каркасах это почти приговор, поскольку танк обладает подвижными элементами, и обилие «несгибаемых» конструкций будет препятствовать работе его основных систем.

И вот – новинка. В сентябре АО «Омсктрансмаш», входящее в концерн «Уралвагонзавод», начало поставку в войска танков Т-80 БВМ с новой всеракурсной защитой. Ее главная особенность состоит в применении гибких элементов.

Т-80 БВМ с новым защитным комплексом заводского изготовления. Значительно увеличена фальшкрыша, со всех сторон машина укрыта прочным частоколом из стальных тросов.

Верхнюю полусферу оберегает традиционная уже фальшкрыша (ее площадь увеличена), стойки которой крепятся на башне. Она состоит из жестких решеток, экранов и блоков динамической защиты.

А вот боковые поверхности башни, лоб, корму, борта корпуса, моторно-трансмиссионное отделение и даже опорные катки укрывает «частокол» из гибких стальных тросов. Принцип их действия тот же, что у решетчатых экранов: преждевременный подрыв атакующего боеприпаса или нарушение штатного режима срабатывания из-за деформации корпуса.

При этом тросовая защита спроектирована так, что не препятствует перемещению подвижных элементов танка, минимально перекрывает прицельные приспособления и не срывается при контакте с грунтом при движении боевой машины. В последнем случае речь о тросах, что укрывают ходовую часть и свисают почти до земли.

Поскольку защита заводского изготовления, то она прошла полный цикл испытаний, что гарантирует ее работоспособность, точность монтажа и учитывает возросшие нагрузки на ходовую часть. Проще говоря, машина сохранит подвижность, функционирование систем, не пострадает и ее ресурс.

Еще одно свойство всеракурсной тросовой защиты – ее совместимость с уже имеющимися навесными средствами усиления бронекорпуса: блоками динамической защиты, решетками, мягкими сетками, резинотканевыми экранами, средствами радиоэлектронной борьбы.

Конечно, не только Т-80 БВМ получил новый противодроновый комплекс с тросами. В сентябре Уралвагонзавод отправил в войска партию машин Т-72 Б3М и Т-90 М Прорыв со сходными заводскими комплектами тросовой защиты.

Эшелон Т-72 Б3М и Т-90М перед отправкой в войска. Вместо привычного «мангала» на машинах смонтированы комплексы с тросовой защитой.

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