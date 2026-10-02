Тросы вместо мангалов: как укрыть танк со всех сторон
Еще совсем недавно решетчатые экраны и сооруженные из сеток – «мангалы» – казались лучшим дополнением к танковой броне и блокам динамической защиты. Эти нехитрые навесные элементы заводского или кустарного изготовления служили первым препятствием для атакующих дронов и кумулятивных боеприпасов.
Но оружие нападения совершенствуется. Опыт СВО показал, что сейчас танки нуждаются в дополнительных модулях, укрывающих буквально с головы до пят, да еще и со всех ракурсов. Для сеток на жестких каркасах это почти приговор, поскольку танк обладает подвижными элементами, и обилие «несгибаемых» конструкций будет препятствовать работе его основных систем.
И вот – новинка. В сентябре АО «Омсктрансмаш», входящее в концерн «Уралвагонзавод», начало поставку в войска танков Т-80 БВМ с новой всеракурсной защитой. Ее главная особенность состоит в применении гибких элементов.
Верхнюю полусферу оберегает традиционная уже фальшкрыша (ее площадь увеличена), стойки которой крепятся на башне. Она состоит из жестких решеток, экранов и блоков динамической защиты.
А вот боковые поверхности башни, лоб, корму, борта корпуса, моторно-трансмиссионное отделение и даже опорные катки укрывает «частокол» из гибких стальных тросов. Принцип их действия тот же, что у решетчатых экранов: преждевременный подрыв атакующего боеприпаса или нарушение штатного режима срабатывания из-за деформации корпуса.
При этом тросовая защита спроектирована так, что не препятствует перемещению подвижных элементов танка, минимально перекрывает прицельные приспособления и не срывается при контакте с грунтом при движении боевой машины. В последнем случае речь о тросах, что укрывают ходовую часть и свисают почти до земли.
Поскольку защита заводского изготовления, то она прошла полный цикл испытаний, что гарантирует ее работоспособность, точность монтажа и учитывает возросшие нагрузки на ходовую часть. Проще говоря, машина сохранит подвижность, функционирование систем, не пострадает и ее ресурс.
Еще одно свойство всеракурсной тросовой защиты – ее совместимость с уже имеющимися навесными средствами усиления бронекорпуса: блоками динамической защиты, решетками, мягкими сетками, резинотканевыми экранами, средствами радиоэлектронной борьбы.
Конечно, не только Т-80 БВМ получил новый противодроновый комплекс с тросами. В сентябре Уралвагонзавод отправил в войска партию машин Т-72 Б3М и Т-90 М Прорыв со сходными заводскими комплектами тросовой защиты.
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