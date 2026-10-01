Место найдется для всего: 4 аксессуара для порядка в салоне
Организовываем порядок в салоне: четыре простых аксессуара, которые сделают поездки комфортнее, а салон функциональнее.
Автоорганайзер на спинку сиденья
Накидка из плотного оксфорда с десятью карманами. Крепится на спинку переднего сиденья, защищает обивку от грязи и помогает разместить все необходимое: телефон, зарядки, бутылки, документы. Есть прозрачный карман для планшета, которым можно пользоваться прямо через экран. Особенно пригодится тем, кто часто возит пассажиров.
Крючок на подголовник
Пластиковый крючок-защелка, который надевается прямо на стойки подголовника. В комплекте два крючка, подходит для большинства авто. Выдерживает куртку, сумку или пакет с покупками и поворачивается на 360°. Простое решение, чтобы вещи не валялись по салону.
Замшевая вешалка-крючок
Тот же принцип, но в более премиальном исполнении: искусственная замша выглядит стильно и не поцарапает обивку. Дороже предыдущих крючков, зато надежнее. Подойдет тем, кто любит порядок и обращает внимание на детали.
Держатель-футляр для очков
Закрытый пластиковый футляр с мягким наполнением внутри, чтобы очки не болтались и не царапались. Пригодится, если в автомобиле не предусмотрен футляр для очков.
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