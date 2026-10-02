С квадроциклом и коптером: представлена спецверсия российского пикапа
Марка Соллерс совместно с фирмой «Приоритет» подготовили специальное исполнение пикапа ST9, предназначенную для спасателей.
Такую машину можно будет заказать через официальных дилеров автопроизводителя, но цена открыто не объявлена.
Силовую установку трогать не стали. Бензиновый турбомотор мощностью 224 силы в связке с 8‑скоростным автоматом наделяет пикап достаточной тягой и динамикой даже под большой нагрузкой. Полный привод – подключаемый вручную (part-time), клиренс 210 мм. Где этого будет недостаточно, в работу включится квадроцикл. Вместе с прицепом он входит в комплектацию.
Кунг открывается с трех сторон, обеспечивая доступ к держателям с инструментами. Внутри смонтирован бокс с выдвигающейся назад секцией. В обширный набор оборудования входит, в том числе, компактная система пожаротушения компрессионной пеной с баллонами объемом 9 и 13 л. На крыше базируется разведывательный коптер.
Снаружи пикапу добавили «кенгурятник». Перед задним правым пассажиром смонтировали рабочее место с небольшим ящиком и столом для ноутбука.
- Отчет с тест-драйва китайского пикапа Foton Tunland V9 опубликован тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX