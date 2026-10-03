Контролеры на линии или как в Москве выявляют безбилетников

Более 580 специалистов следят за оплатой проезда во всех видах транспорта столицы

Сегодня проверка оплаты проезда в московском наземном транспорте – это отлаженная система, где цифровые технологии соединяются с работой профессиональных кадров.

Но так было не всегда: история службы началась 1 июля 2011 года – тогда контролеры впервые вышли на линии и получили право выносить постановления об административных правонарушениях. С 2023 года к обычным проверкам добавились усиленные мероприятия вместе с сотрудниками полиции на самых востребованных маршрутах. С мая 2024-го они стали еженедельными, а в 2025 году их начали проводить и в вечерние часы.

В 2026 году на базе ГКУ «Организатор перевозок» появился единый центр, который координирует действия контролеров и разрабатывает новые способы выявления нарушений. Это позволяет точнее анализировать пассажиропотоки и повышать культуру оплаты поездок.

Кто стоит на страже оплаты проезда

Ежедневно за соблюдением правил следят более 580 специалистов. Они работают во всех видах наземного транспорта и метро. В среднестатистический будний день контролеры проверяют около 100 станций метро и порядка 4800 транспортных средств.

Их обязанности не ограничиваются простой проверкой. Контролеры – должностные лица, которые следят за порядком в салоне, реагируют на бесхозные предметы и взаимодействуют с оперативными службами.

При проверке они вправе требовать документы, подтверждающие льготу и личность. Если личность безбилетника установить не удается, на помощь привлекают полицию. Контролеры имеют право проверять факт оплаты, выносить постановления при отсутствии подтверждения или использовании чужой карты москвича.

При этом их профессиональная подготовка не прекращается: они не только получают знания, но и отрабатывают навыки коммуникации, а также развивают стрессоустойчивость.

Важное правило – поездка начинается с оплаты

Оплата касается и метро, и наземного транспорта. Проездной стоит пополнять заранее, а при входе – прикладывать билет к валидатору и дожидаться зеленой галочки. Это правило работает независимо от того, сколько остановок предстоит проехать: короткая поездка не становится бесплатной. Валидации подлежат все билеты, включая карты москвича и абонементы «Единый».

Дети до семи лет едут бесплатно, но как только ребенку исполняется семь, ему нужен собственный проездной – карта учащегося или своя «Тройка». Студентам необходимо носить с собой действующий студенческий билет с отметкой о переводе на курс.

При проверке контролер прикладывает билет к персональному устройству. Оно считывает время валидации, номер проездного и факт пополнения. При этом устройство не дает доступа к личным данным обладателя карты москвича, а при оплате банковской картой проверка полностью безопасна для пассажира.

С 9 января 2026 года штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование карты москвича составляет 5 тыс. рублей, и оплатить его нужно в течение 60 дней. Иначе предусмотрен новый штраф в двойном размере, а дело передается судебным приставам. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента вручения.

Усиленная проверка

Во время усиленных рейдов контролеры проверяют билеты на выходе из передней двери автобуса – это занимает несколько секунд. При выявлении безбилетника оперативно составляются административные материалы, при этом делается все, чтобы не создавать неудобств другим пассажирам. На каждой проверке дежурят сотрудники полиции: они следят за порядком и соблюдением миграционного законодательства. Если у нарушителя нет документов, его могут доставить в ближайший отдел для установления личности.

Результаты говорят сами за себя

Еженедельные усиленные проверки доказали свою эффективность. С мая 2024 года число пассажиров, не оплативших проезд, снизилось более чем на 47,6%. Больше всего безбилетников за это время выявили в Троицком и Новомосковском, а также Юго-Западном административных округах. Добросовестные пассажиры чаще всего живут в Северном и Зеленоградском округах. Всего с 2023 года проведено 145 проверок, проверено более 303 000 билетов и выявлено свыше 31 000 безбилетных пассажиров.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Усиленные проверки на маршрутах наземного городского транспорта – это системная работа. Такие мероприятия повышают ответственность пассажиров и формируют культуру оплаты проезда.

Оплачивая проезд, каждый пассажир поддерживает высокие стандарты Московского транспорта».

«Мы постоянно проводим работу с пассажирами, рассказываем им о правилах оплаты проезда и правилах пользования городским транспортом. Видим положительные результаты, а усиленные проверки помогают снизить долю безбилетников. Напоминаем, что оплата проезда – залог комфортной и безопасной поездки. Оплаченный проезд гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации», – подчеркнула заместитель генерального директора ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева.

Контролер – это не только проверка

Сотрудники службы не только следят за оплатой, но и всегда готовы прийти на помощь. Круг добрых дел широк – от подсказок об оптимальных маршрутах до помощи до приезда скорой.

Ведущий контролер Надежда Морозова: «Я увидела на остановке женщину. Она держалась за голову, еле отвечала на вопросы. Я поинтересовалась, все ли у нее хорошо, и предложила вызвать скорую помощь. До приезда медиков была рядом с ней, объяснила им, куда подъехать».

Но такие истории – лишь одна сторона работы. Стоит помнить, что труд контролера далеко не так прост, как может показаться: случается сталкиваться и с грубостью, и с агрессией, и при этом нужно оставаться доброжелательным и корректным, не создавая поводов для конфликтов.

И все же усилия того стоят. Городской транспорт развивается, все средства от оплаты штрафов идут на развитие инфраструктуры: обновление подвижного состава, запуск новых маршрутов и точный расчет загруженности.

Уважайте труд тех, кто обеспечивает порядок на транспорте!

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