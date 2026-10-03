Это самодельное приспособление сильно облегчит заливку масла в двигатель
Читатель «За рулем» рассказал, как аккуратно и без потерь залить масло в мотор
При дальнем расположении маслозаливной горловины в моторном отсеке трудно залить масло, не пролив ни капли.
Вместо воронки для этой цели лучше подходит обрезанный верх пластиковой канистры с подходящим диаметром горлышка.
С. Гонин, Кировская область
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Обрезанный верх пластиковой канистры при таком расположении маслозаливной горловины куда лучше воронки.
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- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
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