30 тонн, база 4200 мм: седан МАЗ был покруче лимузинов ЗИЛ

«За рулем» напомнил особенности советского аэродромного тягача МАЗ 541

Из советских легковых автомобилей самая солидная колесная база длиной 3880 мм была у машин семейства ЗИЛ‑114, а также у ЗИЛ‑4104.

Потягаться с ними подобными размерами мог разве что необычный аэродромный тягач МАЗ‑541, таскавший за собой самолеты массой до 85 т. База 30‑тонного седана составляла аж 4200 мм.

Аэродромный тягач МАЗ-541. Полная масса седана-тягача составляла около 30 тонн, объем двигателя – почти 39 литров, мощность – 500 л.с.

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