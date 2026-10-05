Почему кириллица не используется в номерах машин в России?

Глава ГАИ опроверг слухи о нехватке номерных знаков для авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Вы говорите, что автомобильных номеров не хватает. Чтобы увеличить количество возможных комбинаций, предлагаю использовать все буквы русского алфавита.

Виталий Ващенков, г. Смоленск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что в рамках существующей системы учета транспортных средств недостатка в государственных регистрационных номерах и знаках Госавтоинспекция не испытывает, в связи с чем ни мной, ни другими сотрудниками службы подобная информация не обнародовалась.

Что касается вашего предложения, то требование национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» об использовании букв А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х обусловлено положениями Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающейся стороной которой является Российская Федерация.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Так, в соответствии с приложением 2 к указанному международному договору регистрационный номер транспортного средства должен состоять либо из цифр, либо из цифр и букв. Цифры должны быть арабскими, а буквы – заглавными буквами латинского алфавита.

О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано тут.