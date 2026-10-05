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Почему кириллица не используется в номерах машин в России?

Глава ГАИ опроверг слухи о нехватке номерных знаков для авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Вы говорите, что автомобильных номеров не хватает. Чтобы увеличить количество возможных комбинаций, предлагаю использовать все буквы русского алфавита.

Виталий Ващенков, г. Смоленск

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что в рамках существующей системы учета транспортных средств недостатка в государственных регистрационных номерах и знаках Госавтоинспекция не испытывает, в связи с чем ни мной, ни другими сотрудниками службы подобная информация не обнародовалась.

Что касается вашего предложения, то требование национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» об использовании букв А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х обусловлено положениями Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающейся стороной которой является Российская Федерация.

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Так, в соответствии с приложением 2 к указанному международному договору регистрационный номер транспортного средства должен состоять либо из цифр, либо из цифр и букв. Цифры должны быть арабскими, а буквы – заглавными буквами латинского алфавита.

  • О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано тут.

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