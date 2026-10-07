Дороги часто перекрывают для проведения мероприятий — это законно?

Эксперт «За рулем» разъяснил порядок перекрытия дорог городскими властями

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Живу в центре Москвы, и всё лето чуть ли не каждый выходной мэрия перекрывала и ограничивала движение по центральным улицам. То марафон, то велопробег, то парад мотоциклов. Это вообще законно?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Да. Городские власти имеют право перекрывать дороги регионального, межмуниципального и местного значения для проведения различных массовых мероприятий согласно Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности».

Правда, при этом обязаны заблаговременно оповещать население и «принимать меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов».

Если этого не сделано, теоретически, можно пожаловаться.

Конкретно в Москве – в ЦОДД (например, через электронную приемную), но вряд ли это на что-то повлияет. Иными словами, если ограничения стали для вас препятствием, ищите другие маршруты.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О том, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.