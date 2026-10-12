Да вас не узнать! Замаскированные Жигули — от кроссовера до родстера

Эксперт Канунников рассказал о необычных конструкциях на узлах автомобилей Лада

Такие автомобили делали не только в СССР и России. За подобные проекты брались в Германии и даже в Италии.

Турист районного масштаба

Экспериментальный дорожный багги 1982 года «Спорт-Турист».

В 1979 году сотрудникам тольяттинской станции системы «АвтоВАЗтехобслуживание» пришла в голову мысль использовать годные агрегаты с аварийных или предельно изношенных Жигулей для мелкосерийного производства гражданских молодежных багги.

Автомобиль, названный «Спорт-Турист», создали на основе спортивных багги, постройку которых в Тольятти уже отлично отработали. Для гражданской версии пространственный каркас обшили довольно изящными стеклопластиковыми панелями. Предусмотрели даже небольшой – объемом всего 0,2 кубометра – багажник.

На опытный образец установили двигатель ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л и иные стандартные серийные агрегаты Жигулей. Тольяттинскую машину показывали на выставке НТТМ на ВДНХ в 1982 году. Но организовать мелкосерийное производство не удалось.

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«Пятерка» топлесс

Немецкий пляжный Bohse Euro Star.

Узнать в немецком Bohse Euro Star советский ВАЗ-21051 (в Германии – Lada 1200S) c первого взгляда можно только по фарам и задним фонарям. Но у немецкой машины от «пятерки» и интерьер, а также двигатель, все прочие узлы и агрегаты и даже силовые элементы кузова.

У немецкой пляжной машины, как и у стандартной «пятерки», был запирающийся багажник, но с пластиковой крышкой.

Смешные машинки производила фирма Bohse в Нижней Саксонии, которая по заказу дилера Deutsche Lada делала и Lada Samara Fun со съемной задней частью крыши. Bohse Euro Star сохранял силовую структуру и всю нижнюю часть кузова Жигулей, на которую крепили наружные пластиковые детали. Съемная крыша представляла собой две легкие пластиковые панели, устанавливаемые по обе стороны продольной силовой балки. А для защиты от непогоды к машине можно было пристегнуть матерчатые боковины.

Практически все элементы салона Euro Star были от Лады.

На автомобиле стоял стандартный мотор рабочим объемом 1,2 л и мощностью 64 л.с. (в Германии указывали 60 л.с.).

Фирма продавала Euro Star прокатным конторам, работающим на Средиземноморском побережье.

Чудной немецкий автомобиль стал самым многотиражным из необычных Жигулей: в конце 1980-х – начале 1990-х изготовили 200-250 машин.

Выпускник магистратуры

Магистр-1600, 1993 г.

В 1991 году на территории Калужского авторемонтного завода появилась фирма Магистр, которая взялась за создание довольно необычного по тем временам автомобиля на основе агрегатов стандартных Жигулей.

Трехдверный универсал, по сути, был заднеприводным кроссовером. Но такого термина в те годы еще не применяли. Кузов Магистра-1600 построили по отработанной для подобных мелкосерийных конструкций схеме: пространственный трубчатый каркас обшили стеклопластиковыми панелями.

По сути, Магистр-1600 представлял собой заднеприводный кроссовер.

Формы машины были бесхитростные, но для солидности применили решетку радиатора от «семерки» и поставили хромированные кенгурины спереди и сзади. Кстати, в переднем можно было хранить 5 л воды!

На Магистре стояли стандартные двигатель рабочим объемом 1,6 л и пятиступенчатая коробка передач. Переднюю подвеску оставили серийной, а сзади для увеличения грузоподъемности установили рессоры. Заявляли, что автомобиль способен перевозить 500 кг. Автомобиль оснастили колесами с шинами 14 дюймов и мощной, но легкой титановой защитой снизу.

Магистр-1600 прошел экспертизу специалистов ВАЗ, предварительные испытания на полигоне и был признан работоспособным. Но наладить производство кроссовера не удалось.

Другая Ода

Первый макет российско-итальянского спайдера Ода.

В 1991 г. итальянский инженер и владелец болонской фирмы Engines Engineering, специализирующейся на создании мотоциклов и мотороллеров, Альберто Страццари обратился к руководству НАМИ с идеей организации производства спортивного родстера (в Италии чаще применяли термин спайдер) на узлах стандартных Жигулей.

Использование серийных агрегатов и узлов позволяло сделать недорогой автомобиль и максимально упростить его производство. Для создания машины в апреле 1992 г. организовали совместное предприятие EcoEngines, в которое вошли фирма Страццари и НАМИ. В институте сформировали проектную группу Дизайн-1 под руководством В. Белобородова.

Автомобиль назвали Ода. К слову, ижевский хэтчбек ИЖ-2126 назывался тогда Орбитой, а имя Oda хорошо звучало и на русском, и на итальянском. Эскиз машины создал выпускник Строгановского училища Геннадий Корсакович. А патент на конструкцию кузова со съемной жесткой крышей получил Александр Миронов. Он же занимался компоновкой автомобиля.

Компоновочная схема заднеприводного родстера Ода.

Но думали не только о дизайне. Автомобиль с габаритными размерами 3980 х 1680 х 1250 мм имел колесную базу 2370 мм. Для улучшения управляемости родстера при сохранении основных агрегатов ВАЗ-2105 Миронов применил ряд оригинальных решений. Оду оснастили реечным рулевым управлением. Балку передней подвески развернули на 180 градусов, на двигатель поставили картер от мотора ВАЗ-2121. Это позволило уместить в заданных габаритах рулевую рейку, а заодно сместить двигатель ближе к середине автомобиля для лучшей развесовки. При этом переднюю часть карданного вала до промежуточной опоры укоротили.

Второй – ходовой образец Оды.

Серийное производство Оды планировали начать уже в конце 1993 г. Первый ярко-желтый макетный образец еще с недоделанным интерьером в начале декабря 1992 г. выставили на Мотор-шоу в Болонье.

В интерьере Оды использовали приборы Жигулей.

Второй, уже ходовой красный автомобиль доделали только в 1994-м и тоже выставляли в Болонье. Яркий и оригинальный по стилистике интерьер оснастили приборами и некоторыми иными элементами от серийных автомобилей, но с модным рулевым колесом Momo.

Увы, Альберто Страццари так и не нашел производственные мощности и поставщиков комплектующих. В середине 1990-х проект закрыли. Но в нашей новейшей автомобильной истории итало-российский родстер остался одним из наиболее интересных и ярких эпизодов.

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