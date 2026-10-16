Привезти иномарку с пробегом из Европы все еще можно? Да, но есть ряд нюансов

Эксперт «За рулем» разъяснил процедуру ввоза подержанного авто из Европы в РФ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Как сейчас купить подержанный автомобиль в Европе и привезти его в Россию?

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Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Купить автомобиль в Европе и привезти его в РФ всё еще можно. Но возникает вопрос, нужно ли? Здесь несколько проблем.

Во‑первых, ограничение по литражу и стоимости. После введения 12‑го пакета санкций от ЕС, в Россию запрещено вывозить автомобили стоимостью свыше 50 тысяч евро и с объемом двигателя больше 1,9 л. Придется делать это через третьи страны.

Также нужно помнить о сложностях с оплатой. Провести ее напрямую нельзя – вновь требуются посредники.

Есть риск покупки автомобиля, купленного в лизинг: если он будет объявлен в розыск, у нас на него также наложат арест.

Ну и сама доставка сопряжена со множеством рисков.

Кроме того, с ныненшними ставками утильсбора теряется смысл в покупке автомобилей мощнее 160 л. с.

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