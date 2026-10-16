Привезти иномарку с пробегом из Европы все еще можно? Да, но есть ряд нюансов
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Как сейчас купить подержанный автомобиль в Европе и привезти его в Россию?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Купить автомобиль в Европе и привезти его в РФ всё еще можно. Но возникает вопрос, нужно ли? Здесь несколько проблем.
Во‑первых, ограничение по литражу и стоимости. После введения 12‑го пакета санкций от ЕС, в Россию запрещено вывозить автомобили стоимостью свыше 50 тысяч евро и с объемом двигателя больше 1,9 л. Придется делать это через третьи страны.
Также нужно помнить о сложностях с оплатой. Провести ее напрямую нельзя – вновь требуются посредники.
Есть риск покупки автомобиля, купленного в лизинг: если он будет объявлен в розыск, у нас на него также наложат арест.
Ну и сама доставка сопряжена со множеством рисков.
Кроме того, с ныненшними ставками утильсбора теряется смысл в покупке автомобилей мощнее 160 л. с.
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