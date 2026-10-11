Народное достояние: Волга от расцвета до легенды

История нашей страны через призму истории Волги: как они выживали

70 лет назад, 10 октября 1956 года, советские граждане впервые услышали название нового автомобиля из Горького: Волга. К этой знаменательной дате «За рулем» собрал все поколения знаковой модели, которая менялась вместе со страной.

Плановая экономия

Начало 80‑х годов стало временем имитации новизны. В Горьком мастерски вписали новые художественные идеи в старый кузов: угадать 24‑ю Волгу в ГАЗ‑3102 довольно сложно. Она получилась такой же элегантной и строгой, но другой. И прекрасно выглядела для своего дебютного 1981 года.

До развала СССР ГАЗ‑3102 не продавали частным лицам, все машины служили в государственных гаражах.

Техника незримо совершенствовалась: передние тормоза стали дисковыми, бензобак переехал за спинку заднего дивана, освободив в багажнике удобное место для запасного колеса.

Жаль, что простым смертным это всё было недоступно: новая Волга полагалась исключительно государственным гаражам и в свободную продажу не поступала. Частникам в 1984 году досталась глубоко модернизированная «двадцатьчетверка» – ГАЗ‑24-10. Правда, уже тогда смотревшаяся устаревшей.

Вопреки расхожему мнению, далеко не все «ноль вторые» Волги оснащались форкамерными моторами – около 80% выпускали с обычным двигателем ЗМЗ‑402, как на фото.

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Так Волга со временем стала жертвой управленческого аппарата, для которого и создавалась. Оставалась недоступной, но прогрессировать ей не давали. Когда очередь нового поколения наконец-то настала, было поздно: СССР рухнул, а самостоятельно поставить на конвейер практически готовый автомобиль у завода уже не было ни сил, ни средств.

Нужно было выживать. Все ресурсы бросили на Газель – значит, для Волги оставался только путь продолжения конвейерной жизни старой «двадцать четвертой» и ее версий. Некогда номенклатурная 3102 стала доступна для покупки «широкому кругу лиц», а на замену 24-10 пришла модель 31029.

Всё тот же салон, всё те же барабаны по кругу в тормозной системе… Но передок с оптикой от Газели и задние фонари 3102 немного освежили вид. Однако если ставшая народным достоянием ГАЗ‑3102 еще пользовалась уважением по старой памяти, то ни 31029, ни следующая за ней 3110 такого статуса в народных умах уже не обрели.

ПРИБЫТИЕ БАРЖИ

Страны не стало, и пришлось менять планы: Волга ГАЗ‑3102 осталась в производстве. А на смену ГАЗ‑24-10 пришла «новая» модель ГАЗ‑31029, поступившая в свободную продажу в 1993 году. Технически автомобиль остался всё той же «двадцать четвертой» со старым 402‑м мотором.

ГАЗ-31029

Качество было хуже некуда. Особенно это касалось железа, а краску порой наносили прямо на голый металл! Именно в этот период некогда престижная Волга удостоилась обидного прозвища «баржа». При этом модель 3102 этой клички избегала.

В 1997 года случилась еще одна попытка вдохнуть жизнь в старую 24‑ю платформу – появилась Волга ГАЗ‑3110. У нее странноватая внешность и очень неплохой по тем временам салон. Автомобиль получил впрысковый 406‑й мотор и дисковые тормоза. Волга ГАЗ-31105 обзавелась бесшкворневой передней подвеской.

В 2008 году история классической Волги окончательно закончилась.

А что же абсолютно новое поколение, которое вопреки всему в итоге добралось до конвейера?

Круг замкнулся

Глядя на плавные обводы кузова с непривычным для конца ХХ века обилием хрома, не устаю поражаться: Волга ГАЗ‑3111 не только оригинальна, но и до сих пор узнаваема. В ней без труда угадываются отсылки к той самой 21‑й.

На ходу ГАЗ‑3111 очень мягкий и относительно динамичный. По меркам начала XXI века, конечно.

Под капотом помимо рядной «четверки» ЗМЗ‑406 планировался еще и трехлитровый мотор V6. Тоже свой! А еще параллельно с механикой собирались ставить автомат, пусть и импортный. Плюс кондиционер, задняя многорычажная подвеска… Но тут возникла дилемма.

Почти все сохранившиеся Волги последнего поколения носят индекс 31113 – потому что оснащались двигателем ЗМЗ‑405 объемом 2,5 л. У базового ГАЗ‑3111 был 406‑й мотор.

Машина получалась дорогой – и одна за другой новинки пошли под нож. Сначала секвестировали двигатель V6, потом кондиционер и заднюю независимую подвеску. Следом и автоматическая коробка осталась только на бумаге. Это был конец 90‑х годов, когда по другому поводу было произнесено незабвенное «твердо и четко: деноминации не будет». А она случилась.

Интерьер был актуален для своего времени. Сидеть удобно, руль перемещается в двух направлениях, а у кресла есть регулировка по высоте.

И когда я рулил этой Волгой ГАЗ‑3111, меня не покидало разочарование. Отличная эргономика, просто шикарный задний ряд, один из лучших в классе для тех лет… Интерьер сделан из действительно хороших материалов. Даже с четырехцилиндровым мотором ЗМЗ‑405 она неплохо разгоняется. И какая же мягкая на ходу!

На этом автомобиле установлен штатный борткомпьютер, которых было сделано ­меньше десяти!

Но упрощение вышло боком. Новая Волга всё равно была вдвое дороже обычной 3110, а отсутствие банального к тому времени кондиционера и хоть какого-то автомата перебивало все достоинства.

Второй ряд новой Волги – один из самых удобных среди всех автомобилей этого ­класса тех лет.

На Волге первого поколения сами владельцы умоляли вернуть привычную механическую коробку. Одной из причин краха последней настоящей Волги стало отсутствие этого самого автомата. Круг замкнулся. ГАЗ‑3111, будучи неплохим для своего времени автомобилем, и исконно нашим, так и остался штучным товаром. Модели-последователи «двадцать четвертой» продержались на конвейере немногим дольше.

Несбывшаяся мечта

Самое большое разочарование в истории Волги – модели ГАЗ‑3104 и –3105. Это были продвинутые, полностью новые машины, так и не добравшиеся до конвейера. Готовы они были в 1988 году. «Народная» Волга ГАЗ‑3104 имела задний привод и четырехцилиндровый двигатель.

ГАЗ-3104

ГАЗ-3104 – опытный образец

«Ноль пятая» – это мотор V8 и полный привод.

ГАЗ-3105

Для своего времени новая Волга была более чем актуальной – по дизайну, технике, оснащению. Но бардак, который творился тогда в стране, поставил крест на перспективной машине. ГАЗ‑3105 собрали в количестве всего 55 автомобилей.

***

За свою 70‑летнюю историю Волга стала легендой нашего автопрома. До недавнего времени казалось, что легендой прошлого – но символично, что именно в год юбилея она возвращается. Правда, это уже совсем другая история.

Благодарим Дмитрия Колосова, Юрия Свирчева, Евгения Маркина, Олега Игнатьева и Станислава Растаева за предоставленные автомобили, а администрацию музея «Горки Ленинские» за помощь в организации съемки.

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