Назван способ избежать коррозии машины в уязвимом месте

Читатель «За рулем» напомнил о потенциальном очаге коррозии под подкрылками авто

При очередной мойке своего 12‑летнего автомобиля Renault Logan второго поколения решил проверить ниши в передней части задних арок, закрытые пластиковыми подкрылками.

При отгибании нижних частей подкрылков обнаружился толстый слой сырого песка, лежащего на нижней полке. Может появиться очаг коррозии!

С помощью аккумуляторной мини-мойки удалил песок. Высушил поверхность ниши, нанес слой антикора и поставил на место отогнутый подкрылок.

М. Поляков, Ярославская область

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE.

Ржавчина под подкрылком

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