Эту скульптуру на крыше здания уничтожили... автомобили!

«За рулем» рассказал, какой вред наносят транспортные вибрации

Знаменитую скульптуру балерины, простоявшую на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара и одноименной улицы с 1941 по 1958 год, погубил… транспорт!

Скульптурное изображение танцующей балерины на башне-ротонде столичного дома на углу Тверского бульвара продержалось всего 17 лет.

Во всяком случае, именно транспортные вибрации послужили одной из причин ее медленного разрушения. В результате балерину убрали с крыши – сегодня ее можно увидеть, например, в фильме «Весна» 1947 года.

А недавно скульптуру высотой около семи метров решили восстановить и препроводить на прежнее место. Как она перенесет воздействие современных транспортных потоков, можно только догадываться.

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