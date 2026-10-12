Волга K50, Changan CS75 Plus, Haval F7x – тест в цифрах
Как едут по шоссе и бездорожью, насколько хорошо оснащены и стоят ли своих денег полноприводные кроссоверы Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x, собранные в России, подробно рассказано тут.
Ниже – технические данные, детальная экспертная оценка и другая важная информация о кроссоверах Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x.
Данные производителей
Волга K50
Changan CS75 Plus
Haval F7x
Разгон 0–100 км/ч, с
7,7
7,4
7,8
Макс. скорость, км/ч
215
215
193
Снаряженная/полная масса, кг
1845 / 2195
1790 / 2115
1830 / 2225
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1969
1997
1998
Макс. мощность, л. с./об/мин
238 / 5500
235 / 5500
231 / 6000
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин
350 / 1800–4500
390 / 1900–3500
380 / 1700–4000
Трансмиссия
полный привод, А8
полный привод, А8
передний привод, Р7
Шины
245/45 R20
225/55 R19
235/55 R19
Топливо / запас топлива, л
АИ-95 / 62
АИ-92...95 / 68
АИ-92...95 / 60
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км
11,9 / 7,3 / 8,8
11,3 / 7,3 / 8,8
н. д. / н. д. / 8,5
Геометрическая проходимость
Волга K50
Changan CS75 Plus
Haval F7x
Просвет, мм
a
175
175
185
b
215
200
235
c
240
235
210
Угол
α
22,5°
22,5°
22,5°
β
24,0°
27,0°
27,0°
γ
17,0°
17,0°
19,0°
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Волга K50
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
80
Changan CS75 Plus
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
190
Haval F7x
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
165
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Волга K50
Changan CS75 Plus
Haval F7x
Капот
90–100
110–130
90–100
Крыло переднее
95–110
100–110
95–115
Крыло заднее
115–120
100–115
90–110
Дверь передняя
90–110
90–120
85–95
Дверь задняя
105–120
95–105
90–100
Дверь багажника
105–110
85–110
90–95
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Волга K50
Changan CS75 Plus
Haval F7x
Рабочее место водителя
Сиденье
9
8
8
Органы управления
8
7
8
Обзор
9
9
8
Салон
Передняя часть
9
9
9
Задняя часть
9
8
9
Багажник
7
8
9
Ходовые качества
Динамика
9
8
9
Тормоза
9
9
8
Управляемость
9
8
8
Комфорт
Шум
8
9
8
Плавность хода
8
8
9
Климат
9
8
8
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
9
8
8
Сервис
8
9
9
Эксплуатация
7
8
8
Промежуточная оценка
8 ,60
8,27
8,27
Поведение вне дороги
Энерговооруженность
9
8
8
Выносливость
9
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,61
8,22
8,22
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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