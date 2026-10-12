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Волга K50, Changan CS75 Plus, Haval F7x – тест в цифрах

Опубликован технический справочник полноприводных среднеразмерных кроссоверов

Как едут по шоссе и бездорожью, насколько хорошо оснащены и стоят ли своих денег полноприводные кроссоверы Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x, собранные в России, подробно рассказано тут.

Ниже – технические данные, детальная экспертная оценка и другая важная информация о кроссоверах Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x.

Данные производителей

Волга K50

Changan CS75 Plus

Haval F7x

Разгон 0–100 км/ч, с

7,7

7,4

7,8

Макс. скорость, км/ч

215

215

193

Снаряженная/полная масса, кг

1845 / 2195

1790 / 2115

1830 / 2225

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1969

1997

1998

Макс. мощность, л. с./об/мин

238 / 5500

235 / 5500

231 / 6000

Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин

350 / 1800–4500

390 / 1900–3500

380 / 1700–4000

Трансмиссия

полный привод, А8

полный привод, А8

передний привод, Р7

Шины

245/45 R20

225/55 R19

235/55 R19

Топливо / запас топлива, л

АИ-95 / 62

АИ-92...95 / 68

АИ-92...95 / 60

Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км

11,9 / 7,3 / 8,8

11,3 / 7,3 / 8,8

н. д. / н. д. / 8,5

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Волга K50, Changan CS75 Plus, Haval F7x – тест в цифрах

Геометрическая проходимость

Волга K50

Changan CS75 Plus

Haval F7x

Просвет, мм

a

175

175

185

b

215

200

235

c

240

235

210

Угол

α

22,5°

22,5°

22,5°

β

24,0°

27,0°

27,0°

γ

17,0°

17,0°

19,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Волга K50

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

80

Changan CS75 Plus

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

190

Haval F7x

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

165

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Волга K50

Changan CS75  Plus

Haval F7x

Капот

90–100

110–130

90–100

Крыло переднее

95–110

100–110

95–115

Крыло заднее

115–120

100–115

90–110

Дверь передняя

90–110

90–120

85–95

Дверь задняя

105–120

95–105

90–100

Дверь багажника

105–110

85–110

90–95

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Экспертная оценка автомобилей

Модель

Волга K50

Changan CS75 Plus

Haval F7x

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

8

Органы управления

8

7

8

Обзор

9

9

8

Салон

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

9

8

9

Багажник

7

8

9

Ходовые качества

Динамика

9

8

9

Тормоза

9

9

8

Управляемость

9

8

8

Комфорт

Шум

8

9

8

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

8

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

7

8

8

Промежуточная оценка

8 ,60

8,27

8,27

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

8

8

Выносливость

9

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,61

8,22

8,22

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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