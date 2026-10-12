Волга K50, Changan CS75 Plus, Haval F7x – тест в цифрах

Опубликован технический справочник полноприводных среднеразмерных кроссоверов

Как едут по шоссе и бездорожью, насколько хорошо оснащены и стоят ли своих денег полноприводные кроссоверы Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x, собранные в России, подробно рассказано тут.

Ниже – технические данные, детальная экспертная оценка и другая важная информация о кроссоверах Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x.

Данные производителей

Волга K50 Changan CS75 Plus Haval F7x Разгон 0–100 км/ч, с 7,7 7,4 7,8 Макс. скорость, км/ч 215 215 193 Снаряженная/полная масса, кг 1845 / 2195 1790 / 2115 1830 / 2225 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1969 1997 1998 Макс. мощность, л. с./об/мин 238 / 5500 235 / 5500 231 / 6000 Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин 350 / 1800–4500 390 / 1900–3500 380 / 1700–4000 Трансмиссия полный привод, А8 полный привод, А8 передний привод, Р7 Шины 245/45 R20 225/55 R19 235/55 R19 Топливо / запас топлива, л АИ-95 / 62 АИ-92...95 / 68 АИ-92...95 / 60 Расход топлива: город / загород / смешанный цикл, л/100 км 11,9 / 7,3 / 8,8 11,3 / 7,3 / 8,8 н. д. / н. д. / 8,5

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Геометрическая проходимость

Волга K50 Changan CS75 Plus Haval F7x Просвет, мм a 175 175 185 b 215 200 235 c 240 235 210 Угол α 22,5° 22,5° 22,5° β 24,0° 27,0° 27,0° γ 17,0° 17,0° 19,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Волга K50 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 80 Changan CS75 Plus 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 190 Haval F7x 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 165

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Волга K50 Changan CS75 Plus Haval F7x Капот 90–100 110–130 90–100 Крыло переднее 95–110 100–110 95–115 Крыло заднее 115–120 100–115 90–110 Дверь передняя 90–110 90–120 85–95 Дверь задняя 105–120 95–105 90–100 Дверь багажника 105–110 85–110 90–95

Экспертная оценка автомобилей

Модель Волга K50 Changan CS75 Plus Haval F7x Рабочее место водителя Сиденье 9 8 8 Органы управления 8 7 8 Обзор 9 9 8 Салон Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 9 8 9 Багажник 7 8 9 Ходовые качества Динамика 9 8 9 Тормоза 9 9 8 Управляемость 9 8 8 Комфорт Шум 8 9 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 8 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 7 8 8 Промежуточная оценка 8 ,60 8,27 8,27 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 8 8 Выносливость 9 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,61 8,22 8,22

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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