Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Чей снаряд умнее: состязания ствольных систем ПВО

Эксперт «За рулем» выяснил, что может противопоставить российская армия турецким зенитным комплексам

Российская противовоздушная оборона насыщена продукцией собственной разработки. Наш противник по СВО покупает зенитные системы, произведенные в других странах, что приводит к многочисленным проблемам. В нынешнем году одной из попыток заткнуть бреши в ПВО стали поставки ВСУ турецких ствольных комплексов Korkut. Что за оружие и есть ли у нас аналогичные изделия?

Зенитная система Korkut 150/35 ближнего радиуса действия спроектирована компанией Aselsan из Анкары и состоит из нескольких боевых машин на гусеничном ходу.

Зенитный комплекс ПВО Korkut состоит из пункта управления (в центре) и огневых установок с автоматическими пушками.
Зенитный комплекс ПВО Korkut состоит из пункта управления (в центре) и огневых установок с автоматическими пушками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вы были в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В качестве шасси используется продукция другого представителя турецкого ВПК – фирмы FNSS Savunma Sistemleri. Мозг и глаза комплекса –  мобильный пункт управления KKA с трехкоординатной радиолокационной станцией кругового обзора. Огневыми средствами являются самоходные установки SSA (до трех штук) с зенитными орудиями. \

По факту Korkut – от и до изделие турецкого изготовления, но вот конструктивно сделан по принципу «с миру по нитке». Так, например, в необитаемых башнях огневых установок находятся спарки из двух 35-мм автоматических пушек MKEK (в девичестве швейцарские Эрликоны). А вот гусеничные шасси FNSS представляют собой «лимузинный» (удлиненный корпус с шестью опорными катками в ходовой) и глубоко модернизированный вариант заокеанского бронетранспортера-ветерана M113.

Необитаемая башня турецкой огневой установки смонтирована на шасси FNSS ACV-30 с усиленным бронированием. Этот дальний родственник американского М113 способен выдержать попадание пуль крупнокалиберных пулеметов.
Необитаемая башня турецкой огневой установки смонтирована на шасси FNSS ACV-30 с усиленным бронированием. Этот дальний родственник американского М113 способен выдержать попадание пуль крупнокалиберных пулеметов.

Изюминка комплекса – «умные» боеприпасы 35x228 мм Atom 35 с системой программируемого подрыва снаряда. Последний начинен вольфрамовыми шариками. Именно дистанционный подрыв боеприпаса делает Korkut средством, опасным для крылатых ракет, ракет класса «воздух-земля» и, главное, беспилотных летательных аппаратов.

Краткие характеристики турецкого комплекса

  • Дальность обнаружения цели пунктом управления 35 км, огневой установкой – данные засекречены.
  • Дальность поражения: 4 км.
  • Суммарная скорострельность огневой установки: 1100 выстрелов/мин (2х550).
  • Боекомплект: 400 снарядов (2х200).
  • Габариты шасси FNSS ACV-30 (длина, ширина, высота), мм: 7070х3900х3620.
  • Полная масса: 29,5 тонн.
  • Экипаж: 3-4 человека.
  • Мощность дизельного двигателя: 400 л.с.
  • Максимальная скорость: 65 км/ч.
  • Запас хода: 500 км.

А что у нас? Не берем в расчет куда больший Панцирь с колесным носителем и ограничиваем поиск более или менее сопоставимым турецкой машине размером, калибром пушечного вооружения и гусеничным шасси. Получаем модернизированную Тунгуску-М1. Наш комплекс ближнего радиуса действия хорош уж тем, что на его борту комбинированное ракетно-пушечное вооружение (отсюда и сокращение ЗРПК).

Тунгуска-М1. Скорострельность зенитных автоматических пушек впечатляет: суммарно около 5000 выстрелов в минуту!
Тунгуска-М1. Скорострельность зенитных автоматических пушек впечатляет: суммарно около 5000 выстрелов в минуту!

На борту машины – обновленная радиолокационно-оптическая система наведения. Она высокоточная, защищена от помех и позволяет установке действовать не только в составе подразделения, но и автономно. Вооружение состоит из зенитных ракет 9М311-1М и автоматических 30 мм пушек 2А38М. Носитель комплекса бронированная гусеничная машина ГМ-5975.25 – производства АО ММЗ.

Тунгуска-М1 базируется на шасси Мытищинского машиностроительного завода с несущим легкобронированным корпусом. Гусеничная техника производства ММЗ применяются и в других системах ПВО: Бук и Тор.
Тунгуска-М1 базируется на шасси Мытищинского машиностроительного завода с несущим легкобронированным корпусом. Гусеничная техника производства ММЗ применяются и в других системах ПВО: Бук и Тор.

На сегодня пушечное вооружение Тунгуски-М1 не подразумевает системы дистанционного подрыва снаряда.

Но взгляните на характеристики комплекса 2К22М1 Тунгуска-М1.

  • Дальность обнаружения цели: 18 км.
  • Дальность поражения снарядами/ракетами: 4/10 км.
  • Суммарная скорострельность пушек: 5000 выстрелов/мин.
  • Боекомплект: 1904 снаряда, 8 ракет.
  • Габариты шасси ГМ-5975.25, мм: 7880х3400х3356.
  • Полная масса: 35,5 тонны.
  • Экипаж: 4 человека.
  • Мощность дизельного двигателя: 840 л.с.
  • Максимальная скорость: 65 км/ч.
  • Запас хода: 500 км.
Показатели куда более впечатляющие, чем у турецкого комплекса. Но это еще не все.

В этом году государственная корпорация Ростех рассекретила 30х165 мм боеприпас с шрапнельным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем.

На переднем плане – стационарная огневая точка зенитного комплекса ЗАК-30 Цитадель, способного стрелять «умными» боеприпасами с программируемым подрывом снаряда.
На переднем плане – стационарная огневая точка зенитного комплекса ЗАК-30 Цитадель, способного стрелять «умными» боеприпасами с программируемым подрывом снаряда.

Он предназначен для эффективного поражения беспилотных летающих аппаратов из автоматических пушек калибром 30 мм. Пока обнародована только одна зенитная система с отечественным «умным» снарядом. Это стационарный артиллерийский комплекс ПВО ЗАК-30 Цитадель для охраны объектов от БПЛА самолетного типа и коптеров. Его огневые точки созданы на базе дистанционно управляемого боевого модуля для бронетехники. Что означает – ждите мобильную версию системы. А вот на каком носителе, покажет время.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle