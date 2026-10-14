Hongqi H5 обновился: Новый салон, новые опции
Опознать новый Hongqi H5 снаружи легко по измененной передней части. Красный маскот, символизирующий красное знамя, еще сильнее заехал на капот. Немного переработали оптику. Но мне, в первую очередь, бросилось в глаза то, что визуально Hongqi H5 стал выше от земли.
Впечатление оказалось правильным частично. Клиренс не изменился, но форма юбки переднего бампера стала немного иной. Так что подъезжать к бордюрам стала немного безопаснее.
Интерьер
Главные изменения внутри. Совершенно новый интерьер. Причем изменилась не только передняя панель, но и центральный тоннель и дверные обивки. У которых в числе прочего появились новомодные тумблеры открытия дверей вместо привычных ручек.
Архитектура передней панели целиком перестроена. Руль получил скошенный в нижней части обод. Ушел в прошлое козырек щитка приборов. Теперь, как это сейчас принято, на этом месте просто экран приборной панели. Ставший ярче и четче.
Центральный дисплей медиасистемы сменил ориентацию и теперь горизонтальный. А меню стало куда насыщеннее. Раньше оно казалось скудным. Особенно для бизнес-седана.
Новые опции
Интереснее стали материалы. Водительское сиденье получило массаж. А на торце сиденья переднего правого пассажира появились кнопки регулировок. Чтобы задний пассажир мог двигать кресло со своего места.
Но некоторые решения с точки зрения эргономики спорны. Привыкания требует не только новые ручки дверей, но и селектор АКПП. Который переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку. Как следствие, правый подрулевой переключатель перегружен функциями. Сам автомат остался прежним. Это восьмиступенчатый Aisin.
Не изменился и двигатель. Под капотом все тот же двухлитровый турбомотор мощностью 218 л.с.
Что с ценой?
Цена выросла, но не критично. Единственная версия Deluxe стоит 4 480 000 рублей, что на 5% выше, чем дореформенный автомобиль в таком же оснащении.
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