Hongqi H5 обновился: Новый салон, новые опции

«За рулем» побывал на статической премьере обновленного седана Hongqi H5

Опознать новый Hongqi H5 снаружи легко по измененной передней части. Красный маскот, символизирующий красное знамя, еще сильнее заехал на капот. Немного переработали оптику. Но мне, в первую очередь, бросилось в глаза то, что визуально Hongqi H5 стал выше от земли.

Hongqi H5

Впечатление оказалось правильным частично. Клиренс не изменился, но форма юбки переднего бампера стала немного иной. Так что подъезжать к бордюрам стала немного безопаснее.

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Интерьер

Архитектура передней панели целиком изменилась. Селектор коробки передач переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Главные изменения внутри. Совершенно новый интерьер. Причем изменилась не только передняя панель, но и центральный тоннель и дверные обивки. У которых в числе прочего появились новомодные тумблеры открытия дверей вместо привычных ручек.

У обновленного Н5 новые дверные карты с модными ручками-курками.

Архитектура передней панели целиком перестроена. Руль получил скошенный в нижней части обод. Ушел в прошлое козырек щитка приборов. Теперь, как это сейчас принято, на этом месте просто экран приборной панели. Ставший ярче и четче.

Центральный дисплей медиасистемы сменил ориентацию и теперь горизонтальный. А меню стало куда насыщеннее. Раньше оно казалось скудным. Особенно для бизнес-седана.

Новые опции

Интереснее стали материалы. Водительское сиденье получило массаж. А на торце сиденья переднего правого пассажира появились кнопки регулировок. Чтобы задний пассажир мог двигать кресло со своего места.

Переднее правое сиденье теперь можно регулировать с заднего ряда.

Но некоторые решения с точки зрения эргономики спорны. Привыкания требует не только новые ручки дверей, но и селектор АКПП. Который переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку. Как следствие, правый подрулевой переключатель перегружен функциями. Сам автомат остался прежним. Это восьмиступенчатый Aisin.

Не изменился и двигатель. Под капотом все тот же двухлитровый турбомотор мощностью 218 л.с.

Что с ценой?

Цена выросла, но не критично. Единственная версия Deluxe стоит 4 480 000 рублей, что на 5% выше, чем дореформенный автомобиль в таком же оснащении.