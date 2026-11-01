Почти не потеряли в цене! Рейтинг китайских кроссоверов с отличной ликвидностью

Эксперт Виноградов выяснил, какие китайские кроссоверы с пробегом легко продать

Есть устоявшееся мнение, что в первый же год любая модель из Китая теряет половину стоимости. Больше, чем большинство европейских или японских автомобилей. Но ничего не вечно: и среди китайских кроссоверов уже есть модели, с ликвидностью которых полный порядок.

Многие китайские модели теперь выпускаются в России под оригинальными именами. Но сути дела это не меняет. Смотрим, сколько автомобиль теряет в цене через год и через 3 года эксплуатации. Данные с онлайн-площадок по продаже автомобилей с пробегом.

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5-е место. Tenet T7

Бренд Tenet совсем недавно появился на нашем рынке. Впрочем, сами автомобили нам прекрасно знакомы. Отсюда и популярность. Тот же Tenet Т7 в последнее время удерживает лидерство по продажам среди новых кроссоверов.

Но на вторичке не все так гладко. Судя по предложениям на онлайн-площадках, в первый год автомобиль теряет почти четверть своей цены. Это все еще не критично, но заметно больше, чем у ближайших конкурентов. А если отследить падение цены у его близнеца под именем Tiggo 7, то можно предположить, что через три года Т7 обесценится на 34-35%.

4-е место. Volga K50

Что тут делает Volga, если она только появилась? Все просто, ведь K50 – это хорошо знакомый нам Geely Monjaro. А он всегда был в цене. Это касается как новых машин, так и подержанных.

Так что есть шанс, что Volga сохранит хорошую ликвидность. Если она будет близка к Monjaro, то за первый год автомобиль потеряет около 14-15% своей стоимости. А через три года падение цены составит порядка 30-32%.

3-е место. Belgee X50

Бывший Geely Coolray первого поколения уже несколько лет известен у нас как Belgee X50. И собирают его в Беларуси. При этом смена имени не сказалась на ликвидности. Она у X50 очень хорошая. За первый год автомобиль теряет 12-13% стоимости. А за три года компактный кроссовер обесценивается на 25-27%.

2-е место. Haval F7

Еще один бестселлер от Haval это среднеразмерный F7. В 2024 году он сменил поколение, так что трехлетних F7 пока на рынке нет. Но по автомобилю первой генерации можно сделать прогноз, что и новый F7 будет хорошо цениться на вторичке.

И машины 2025 и 2024 года это подтверждают. Среднее падение стоимости за год – чуть больше 10%. Так что можно предположить, что и через три года F7 обесценится не больше, чем на 25-30%, к ак это было с машиной первого поколения.

1-е место. Haval Jolion

Один из бестселлеров нашего рынка – Haval Jolion. Он активно используется в такси и каршеринге, что уже говорит о надежности. А многие годы эксплуатации показали, что у него нет проблем и с коррозионной стойкостью.

На рынке есть как автомобили с передним приводом, так и со всеми ведущими колесами.

За свои деньги Haval Jolion предлагает относительно большой салон и довольно неплохой багажник. Все это позволяет ему сохранить неплохую остаточную стоимость. В первый год автомобиль теряет чуть больше 10% своей стоимости. А за три года потеря цены составляет меньше 25%. Очень неплохо!

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Как мы видим, далеко не все китайские кроссоверы теряют половину своей стоимости в первый же год. А у многих моделей ликвидность близка к другим азиат с ким и европейским брендам.