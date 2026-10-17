Зимние шины 2026-2027 — рейтинг «За рулем» и автомобилистов

«За рулем» выяснил, какие зимние шины нравятся автомобилистам в 2026 году

По данным пресс-службы OZON, одного из крупнейших маркетплейсов России, за первые две недели октября продажи зимних шин на платформе выросли в 1,6 раза, а ассортимент всех шин увеличился на 68%, превысив 1,2 млн уникальных товаров. Аналитики OZON назвали топ-3 популярных бренда – Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli.

Мы отобрали топ-10 моделей зимних шин с высокими продажами и содержательными отзывами. В рейтинг вошли как признанные премиальные бренды, так и доступные модели, которые пользуются спросом у российских автомобилистов. Оценка потребителей учитывает сцепление, долговечность и цену.

Для кроссоверов в России одним из самых популярных размеров является 225/65 R17. Этот размер подходит для таких моделей, как Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Duster и многих других. На него и будем ориентироваться при сравнении цен. Цены искали на маркетплейсах – они актуальны на дату публикации статьи.

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Премиальный ценовой сегмент шин

Gislaved One W (от 12 486 руб.)

Gislaved One W – флагманская шипованная зимняя шина бренда Gislaved , представленная холдингом «Кордиант» в феврале 2026 года. Это первая модель, полностью разработанная внутри холдинга специалистами НТЦ «Интайр» – без прямой привязки к прежним платформам Continental или Bridgestone, хотя инженерный опыт этих концернов был активно использован. Шина позиционируется как современное премиальное решение для легковых автомобилей и кроссоверов, сочетающее высокие сцепные характеристики с акустическим комфортом при ежедневной эксплуатации.

Производство и поставки: Gislaved – российский бренд, шины производятся на заводах в Калуге (бывший завод Continental) и Ульяновске (бывший завод Bridgestone), которые входят в холдинг «Кордиант».

Плюсы: уникальная схема ошиповки – 110 шипов на погонный метр (от 216 до 286 шипов в зависимости от типоразмера). По результатам тестов на льду ускорение и торможение оказались лучше на 18% и 24% соответственно по сравнению с конкурентами.

Минусы: на высоких скоростях появляется характерный звук шипов. На сухом асфальте ощущается небольшая вязкость реакций в быстрых маневрах из-за мягкой зимней смеси. Отдельные владельцы отмечают слабый борт – на больших ямах может появиться грыжа.

Отзывы о шинах Gislaved One W:

Pirelli Scorpion Ice Zero 2 (от 15 427 руб.)

Pirelli Scorpion Ice Zero 2 – это премиальная шипованная зимняя шина от итальянского бренда, специально разработанная для кроссоверов и внедорожников. Модель оснащена технологией шипа с двойным сердечником (Dual Stud) и 190 шипами вместо 130 у предыдущего поколения, что снижает уровень шума примерно на 2 дБ без потери сцепления на льду. Версия Scorpion доступна в размерах до 22 дюймов.

Производство и поставки: несмотря на итальянское происхождение бренда, шины Pirelli для российского рынка – как легковые Ice Zero 2, так и кроссоверные Scorpion Ice Zero 2 – изготавливаются на российских заводах компании в Кирове и Воронеже.

Плюсы: отличное торможение на льду, стабильная управляемость, сниженный уровень шума. Шипы прочно фиксированы, что минимизирует их потерю даже после нескольких сезонов.

отличное торможение на льду, стабильная управляемость, сниженный уровень шума. Шипы прочно фиксированы, что минимизирует их потерю даже после нескольких сезонов. Минусы: владельцы отмечают повышенный шум на сухом асфальте из-за обилия шипов.

Отзывы о шинах Pirelli Scorpion Ice Zero 2:

Ikon Autograph Ice 10 SUV (от 16 609 руб.)

Ikon Autograph Ice 10 SUV – флагманская шипованная зимняя шина для кроссоверов и внедорожников, прямой наследник легендарной Nokian Hakkapeliitta 10p SUV. После локализации производства на заводе во Всеволожске инженеры сохранили не только пресс-формы и оборудование, но и рецептуру резиновых смесей и технологию ошиповки.

Производство и поставки: Ikon Tyres – это бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область), перезапущенный под новым брендом после ухода финской компании. Продукция полностью производится в России. Модель Autograph Ice 10 SUV (вместе с легковой версией Autograph Ice 10) была представлена в июне 2025 года как собственная разработка R&D-отдела компании на базе технологий Hakkapeliitta. Шины выпускаются в 104 типоразмерах с посадочным диаметром от R16 до R22.

Плюсы: бескомпромиссное сцепление на льду благодаря двойной ошиповке DoubleBite, арамидные боковины для защиты от разрывов, амортизирующий слой Eco Stud для снижения шума, высокая безопасность в сложных зимних условиях.

бескомпромиссное сцепление на льду благодаря двойной ошиповке DoubleBite, арамидные боковины для защиты от разрывов, амортизирующий слой Eco Stud для снижения шума, высокая безопасность в сложных зимних условиях. Минусы: замедленный отклик на повороты руля на асфальте (наследие Hakkapeliitta).

Отзывы о шинах Ikon Autograph Ice 10 SUV:

Michelin X-Ice North 4 SUV (от 27 540 руб.)

Michelin X-Ice North 4 SUV – премиальная шипованная зимняя шина от французского бренда, предназначенная для кроссоверов и внедорожников в суровых зимних условиях. Модель оснащена уникальным протектором с 250 шипами, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущих версиях, обеспечивая превосходное сцепление на льду и снегу .

Производство и поставки: Michelin официально ушла с российского рынка, и производство в России (завод в Орехово-Зуевском районе, Московская область) прекращено. Шины Michelin, которые сейчас продаются в России, – это, как правило, продукция китайского производства , поставляемая по параллельному импорту. Однако в отзывах часто встречаются шины итальянского производства. Происхождение шин лучше заранее уточнить у продавца.

Плюсы: выдающееся торможение на льду, стабильная управляемость в поворотах и низкое сопротивление качению. Мягкий состав резины сохраняет эластичность при низких температурах.

Минусы: высокая стоимость, а также более быстрый износ во время теплой зимы без снега.

Отзывы о шинах Michelin X-Ice North 4 SUV:

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