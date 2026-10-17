Зимние шины 2026-2027 — рейтинг «За рулем» и автомобилистов
По данным пресс-службы OZON, одного из крупнейших маркетплейсов России, за первые две недели октября продажи зимних шин на платформе выросли в 1,6 раза, а ассортимент всех шин увеличился на 68%, превысив 1,2 млн уникальных товаров. Аналитики OZON назвали топ-3 популярных бренда – Cordiant, Ikon Tyres и Pirelli.
Мы отобрали топ-10 моделей зимних шин с высокими продажами и содержательными отзывами. В рейтинг вошли как признанные премиальные бренды, так и доступные модели, которые пользуются спросом у российских автомобилистов. Оценка потребителей учитывает сцепление, долговечность и цену.
Для кроссоверов в России одним из самых популярных размеров является 225/65 R17. Этот размер подходит для таких моделей, как Hyundai Creta, Skoda Karoq, Renault Duster и многих других. На него и будем ориентироваться при сравнении цен. Цены искали на маркетплейсах – они актуальны на дату публикации статьи.
Премиальный ценовой сегмент шин
Gislaved One W (от 12 486 руб.)
Gislaved One W – флагманская шипованная зимняя шина бренда Gislaved , представленная холдингом «Кордиант» в феврале 2026 года. Это первая модель, полностью разработанная внутри холдинга специалистами НТЦ «Интайр» – без прямой привязки к прежним платформам Continental или Bridgestone, хотя инженерный опыт этих концернов был активно использован. Шина позиционируется как современное премиальное решение для легковых автомобилей и кроссоверов, сочетающее высокие сцепные характеристики с акустическим комфортом при ежедневной эксплуатации.
Производство и поставки: Gislaved – российский бренд, шины производятся на заводах в Калуге (бывший завод Continental) и Ульяновске (бывший завод Bridgestone), которые входят в холдинг «Кордиант».
- Плюсы: уникальная схема ошиповки – 110 шипов на погонный метр (от 216 до 286 шипов в зависимости от типоразмера). По результатам тестов на льду ускорение и торможение оказались лучше на 18% и 24% соответственно по сравнению с конкурентами.
- Минусы: на высоких скоростях появляется характерный звук шипов. На сухом асфальте ощущается небольшая вязкость реакций в быстрых маневрах из-за мягкой зимней смеси. Отдельные владельцы отмечают слабый борт – на больших ямах может появиться грыжа.
Отзывы о шинах Gislaved One W:
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 (от 15 427 руб.)
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 – это премиальная шипованная зимняя шина от итальянского бренда, специально разработанная для кроссоверов и внедорожников. Модель оснащена технологией шипа с двойным сердечником (Dual Stud) и 190 шипами вместо 130 у предыдущего поколения, что снижает уровень шума примерно на 2 дБ без потери сцепления на льду. Версия Scorpion доступна в размерах до 22 дюймов.
Производство и поставки: несмотря на итальянское происхождение бренда, шины Pirelli для российского рынка – как легковые Ice Zero 2, так и кроссоверные Scorpion Ice Zero 2 – изготавливаются на российских заводах компании в Кирове и Воронеже.
- Плюсы: отличное торможение на льду, стабильная управляемость, сниженный уровень шума. Шипы прочно фиксированы, что минимизирует их потерю даже после нескольких сезонов.
- Минусы: владельцы отмечают повышенный шум на сухом асфальте из-за обилия шипов.
Отзывы о шинах Pirelli Scorpion Ice Zero 2:
Ikon Autograph Ice 10 SUV (от 16 609 руб.)
Ikon Autograph Ice 10 SUV – флагманская шипованная зимняя шина для кроссоверов и внедорожников, прямой наследник легендарной Nokian Hakkapeliitta 10p SUV. После локализации производства на заводе во Всеволожске инженеры сохранили не только пресс-формы и оборудование, но и рецептуру резиновых смесей и технологию ошиповки.
Производство и поставки: Ikon Tyres – это бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область), перезапущенный под новым брендом после ухода финской компании. Продукция полностью производится в России. Модель Autograph Ice 10 SUV (вместе с легковой версией Autograph Ice 10) была представлена в июне 2025 года как собственная разработка R&D-отдела компании на базе технологий Hakkapeliitta. Шины выпускаются в 104 типоразмерах с посадочным диаметром от R16 до R22.
- Плюсы: бескомпромиссное сцепление на льду благодаря двойной ошиповке DoubleBite, арамидные боковины для защиты от разрывов, амортизирующий слой Eco Stud для снижения шума, высокая безопасность в сложных зимних условиях.
- Минусы: замедленный отклик на повороты руля на асфальте (наследие Hakkapeliitta).
Отзывы о шинах Ikon Autograph Ice 10 SUV:
Michelin X-Ice North 4 SUV (от 27 540 руб.)
Michelin X-Ice North 4 SUV – премиальная шипованная зимняя шина от французского бренда, предназначенная для кроссоверов и внедорожников в суровых зимних условиях. Модель оснащена уникальным протектором с 250 шипами, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущих версиях, обеспечивая превосходное сцепление на льду и снегу .
Производство и поставки: Michelin официально ушла с российского рынка, и производство в России (завод в Орехово-Зуевском районе, Московская область) прекращено. Шины Michelin, которые сейчас продаются в России, – это, как правило, продукция китайского производства , поставляемая по параллельному импорту. Однако в отзывах часто встречаются шины итальянского производства. Происхождение шин лучше заранее уточнить у продавца.
- Плюсы: выдающееся торможение на льду, стабильная управляемость в поворотах и низкое сопротивление качению. Мягкий состав резины сохраняет эластичность при низких температурах.
- Минусы: высокая стоимость, а также более быстрый износ во время теплой зимы без снега.
Отзывы о шинах Michelin X-Ice North 4 SUV:
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