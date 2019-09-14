Пора подумать о зиме: тест новой шины Pirelli

Спойлер: в этой статье вы не найдете подробного описания технических характеристик седана A-Class. Зато поймете, почему вашей подруге/жене/дочери так (не) понравится самая бюджетная модель Mercedes-Benz.
Машины — самый популярный предмет залога (85% от общего количества). Чтобы получить деньги здесь и сейчас, владельцы закладывают автомобили в банки и ломбарды, а спустя какое-то время выставляют на продажу. Купив залоговое авто, новый собственник перенимает на себя все обязанности по кредиту на себя. Какие машины чаще всего оказываются в залоге и как не купить залоговое авто, узнайте из материала avtocod.ru.
Российский райдер, атлет Motul Фома Калинин, занял первое место на соревнованиях Stunt Art Aras Challeng в Вильнюсе. Особенностью гонок стала необычная локация — крыша торгового центра OZAS. Место проведения заездов впечатлило своим форматом: небольшая площадка, неидеальный асфальт. Это придало райдерам особый драйв.
Если вы планируете покупку или продажу авто, научитесь распознавать фейковые объявления. Внешне они ничем не отличаются от обычных. В них вы увидите фото, характеристики, комплектацию, пробег машины и контактные данные продавца. А вот машин, которые в них предлагаются, в реале нет. Кто и зачем создает такие объявления и как их распознавать, читайте в материале avtocod.ru.
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