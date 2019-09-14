Пора подумать о зиме: тест новой шины Pirelli

Поспела к производству новая шина Pirelli Ice Zero 2. И она заметно отличается от предшественницы, которую упрекали за недостаточное сцепление на льду и шумность.

ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ PIRELLI ICE ZERO 2

«Второй» Ice Zero отличается более агрессивным протектором направленного типа. Его особенности — плотно сплетенный рисунок в средней части и диагональные водоотводящие канавки, расширяющиеся к плечевым зонам. На боковой части плечевых шашек расположены «зубастые» снегозацепы для улучшения проходимости.

Еще одно принципиальное отличие — увеличенное с 130 до 190 количество шипов. Они расположены по всей ширине протектора, что стало возможным благодаря уменьшению размеров «гвоздика», использованного в шине первого поколения, примерно на 10–15 %. А масса его снижена с 1,1 до 0,9 грамма.

Матрица шипов выстроена с помощью компьютерных технологий таким образом, чтобы улучшить сцепление и одновременно снизить шум. Теперь шипы в пятне контакта занимают 24 продольные линии, а их расположение с переменным шагом исключает резонансные явления. Несмотря на увеличившееся количество «гвоздей», шум снижен на два децибела. Для улучшения тормозных свойств на льду шипы развернуты на 180 градусов — теперь торможение обеспечивает самая широкая кромка в сечении твердосплавной вставки.

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Опробовать эти шины довелось на новом зимнем полигоне Pirelli, име­ющем в своем активе пятнадцать ледовых и снежных трасс длиной от 350 метров до двух километров. Шин-конкурентов для сравнения не предоставили, зато был богатый выбор автомобилей-носителей. На льду — тяжелый Audi Q7, среднеразмерный Volvo XC60 и компактный VW Tiguan. На снежных трассах палитра еще шире — от Volvo V60 и «трешки» BMW до кроссовера Porsche Cayenne и «электрички» Jaguar I‑Рace. На сладкое — тест по дорогам общего пользования на электрическом Audi e‑tron. Все тестовые автомобили на шинах Pirelli Ice Zero 2 ехали быстро и уверенно — каких-то серьезных «косяков» мне отловить не удалось.

Кроме того, можно было проехать пассажиром на Lamborghini Urus, которым управлял профессиональный раллист, запускавший в поворотах 600‑сильный кроссовер «веером».

Новые шины будут производить в Воронеже. Исключение составят лишь версии ран-флэт — их российский завод освоит чуть позже.

Pirelli Ice Zero 2 — добротные «шиповки» диаметром от 16 до 20 дюймов, которые придутся впору любому автомобилю. Для кроссоверов и внедорожников предлагается усиленная версия Scorpion Ice Zero 2 посадочным диамет­ром до 22 дюймов. Дополнительно будут доступны 20 разноразмерных шин в исполнении ран-флэт.

Особая гордость компании Pirelli — шины Scorpion Ice Zero 2 в исполнении SUV, размерностью 285/45 R21 и 315/40 R21, омологированные для кроссовера Lamborghini Urus.

Примечательно, что шины Ice Zero первого поколения остаются на рынке — по более доступным ценам.