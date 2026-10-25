Донор для Форда: берем дешевую деталь от Лады Калины

Читатель «За рулем» нашел замену для заглушки фары Фиесты всего за 100 рублей

Потерялась штатная заглушка фары автомобиля Ford Fiesta (поколение 2002–2008 годов).

Цена на оригинальную деталь сильно «кусается». Но хорошо подходит по размерам и форме заглушка для передних стоек Лады Калины. Цена не превышает 100 рублей.

А. Расторгуев, Московская область

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing.

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Как применить заводскую заглушку под магнитолу 1 DIN, рассказано тут.