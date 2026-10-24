Атлет выходит на международную арену: чем новый бронеавтомобиль отличается от Тигра-М

Бронеавтомобиль Атлет АМН-2: характеристики, защита, вооружение и сравнение с Mowag Eagle IV

В начале года на World Defense Show в Саудовской Аравии состоялась премьера российской системы управления огнем артиллерии «Планшет-А». Примечательно, что в составе комплекса дебютировал и бронеавтомобиль АМН-2 Атлет производства ООО «Военно-промышленная компания».

Пятидверный бронеавтомобиль Атлет в составе комплекса управления огнем артиллерии на выставке в Саудовской Аравии.

До этого на отечественных выставках демонстрировали опытные образцы Атлета. Выход на международную арену в данном случае – признак окончания цикла государственных испытаний, а значит и начала поставок нашим вооруженным силам серийных экземпляров.

Новинка является двухосным полноприводным транспортным средством. Разработаны две версии корпуса: с двумя или с четырьмя боковыми дверями. Соответственно, автомобиль специального назначения и автомобиль многоцелевого назначения.

Трехдверный вариант бронеавтомобиля Атлет с опорно-поворотным кольцом под установку вооружения – в данном случае пулемета 7,62 мм Печенег. Экипаж 6 человек.

Атлет является легкобронированным и по уровню защищенности не может составить конкуренцию полноценным MRAP. При этом его баллистическая и противоминная защита существенно лучше, чем у широко распространенного Тигра-М производства того же ООО ВПК.

Днище Атлета сделано V-образным, и он в состоянии выдержать подрыв взрывчатого вещества до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Корпус в базовой комплектации способен противостоять пулям со стальным термоупрочненным сердечником боеприпаса 7,62х39 мм. С дополнительными модулями защиты – бронебойным пулям того же калибра.

В обитаемом отсеке бронеавтомобиля есть антитравматические сиденья с ремнями безопасности и противоосколочный подбой из арамидных тканей. Крыша броневика может быть оборудована люком и поворотной платформой для вооружения: автоматического 30-мм гранатомета, пулемета 7,62 или 12,7 мм.

В корме Атлета одностворчатая дверь для десанта. Под капотом рядный 4-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-5347-24 рабочим объемом 4,43 литра.

Характеристики автомобиля многоцелевого назначения Атлет версии АМН-2

Габариты (длина, ширина, высота), мм: 5700х2350х2550.

Дорожный просвет, мм: 400.

Полная масса: 9 тонн.

Грузоподъемность: 1,6 тонны.

Экипаж: 8 человек.

Мощность дизельного двигателя ЯМЗ-5347-24, л.с.: 240.

Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.

Подвеска: независимая торсионная.

Максимальная скорость: 120 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

У нас Атлет призван не заменить Тигр-М полностью, а заполнить специфичную нишу «легкий бронеавтомобиль с усиленной противоминной защитой». За рубежом подобная техника пользуется спросом. В качестве примера приведем данные швейцарского броневика-пикапа Mowag Eagle IV, стоящего на вооружении ряда европейских армий, в том числе и бундесвера.

Бронированный пикап Mowag Eagle IV оснащен оружейной станцией FLW-100 с пулеметом 7,62 мм. Силовая установка – рядный 6-цилиндровый дизель Cummins рабочим объемом 5,9 литра.

Характеристики Mowag Eagle IV

Габариты, мм: 5540х2330х2530.

Полная масса: 8,8 тонны.

Грузоподъемность: 1,4 тонны.

Экипаж: 4-5 человек.

Мощность дизельного двигателя Cummins, л.с.: 247.

Коробка передач: 5-ступенчатая автоматическая.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 700 км.

Вооружение: дистанционно управляемый пулемет 7,62 мм.

Баллистическая защита: бронебойная пуля патрона 7,62х39 мм (7,62х51 мм опционально).

Противоминная защита: ручные гранаты, противопехотные взрывные устройства (6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом опционально).

Очевидно, наш Атлет не хуже. А поскольку он является продолжателем концепции, заложенной в семействе Тигр, то сфера его применения достаточно разнообразна. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов, монтажа различного вооружения и систем, буксировки прицепов массой до 2,5 тонн. И, конечно, модификации бронеавтомобиля найдут применение не только в армии, но и в силовых структурах.

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