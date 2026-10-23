Всесезонные шины: когда они действительно выручают, а когда подводят
Как обозначают всесезонные шины?
Маркировка на всесезонках следующая: All Seasons (AS) – «все сезоны», All Weather (AW) – «всепогодная» или R+W (Road + Winter) – «дорога + зима».
Преимущества и недостатки всесезонных шин
Когда у вас всесезонка, нет необходимости иметь два комплекта шин и колес, чтобы переставлять их дважды в год. Небольшим плюсом будет и чуть более высокая проходимость автомобиля летом – из-за большего количества грунтозацепов в рисунке протектора. Но...
Как и любое компромиссное изделие, всесезонные шины ведут себя на дороге хуже летних в теплый сезон и заметно хуже зимних с ноября по апрель. Они быстрее изнашиваются и ощутимо «плывут» на раскаленном асфальте. И зимой на обледенелой дороге всесезонки могут сильно подвести.
Каким водителям подойдут всесезонные шины
Если вы редко куда-либо выезжаете и у вас спокойная манера вождения, всесезонки вам подойдут. Случился снегопад? Лучше остаться дома.
Подойдут они и опытному, осторожному водителю, который понимает слабые стороны всесезонок. И неторопливому – тому, кто помнит, что лихачить на всесезонках не следует ни летом, ни зимой.
Наконец, это вариант для экономного автовладельца, не любящего лишних хлопот: никаких переобуваний – никаких проблем.
Разъяснения ГИБДД об использовании всесезонных шин
В российских ПДД и технических регламентах для легковых автомобилей юридически существует только две категории шин: летние и зимние. Термин «всесезонные» — это скорее маркетинговое или историческое понятие, а не официальная классификация.
Несмотря на отсутствие отдельной категории, запрет, действующий с 1 декабря по 28 февраля (в ряде регионов сроки могут сдвигаться), касается именно летних шин.
При этом сотрудники ГИБДД и законодательство ориентируются на маркировку шины. Всесезонные шины, как правило, имеют маркировку «M+S» (Mud + Snow — грязь и снег), «M&S», «MS» или значок снежинки на фоне горной вершины. Согласно официальным разъяснениям ГИБДД, в зимний период (декабрь–февраль) разрешено использовать как зимние шипованные, так и нешипованные, а также всесезонные шины.
Таким образом, если ваши всесезонные шины имеют соответствующую зимнюю маркировку, их использование зимой не является нарушением, и штраф за это не предусмотрен.
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Владельцу всесезонных шин нужно помнить, что зимой нельзя эксплуатировать шины, которые изношены до высоты протектора меньше 4 мм. А значит, ресурс их не очень велик: у новых всесезонок высота протектора обычно 7,0-7,5 мм.
И еще, поскольку всесезонки не предполагают регулярной переобувки, нужно не забывать периодически проверять давление в шинах и следить за равномерностью износа.
О том, какие зимние шины выбирают к сезону, «За рулем» рассказал в своем рейтинге.
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