Бояться ли владельцам Kia и Hyundai разрушения катализатора или это миф?

Эксперт Хлебушкин объяснил, что происходит с катализаторами Hyundai и Kia

Разрушение каталитического нейтрализатора (в просторечии – катализатор) на корейских автомобилях обсуждают уже больше десяти лет. Одни считают это страшилкой из интернета, другие меняют моторы на пробеге 80 тысяч. Разбираемся, где правда.

Откуда взялась легенда про разрушение катализатора?

История началась не на форумах, а с официальных отзывов. С 2015 года Hyundai и Kia отозвали почти 2,4 млн автомобилей из-за возгораний и неисправностей двигателя. Самый крупный отзыв коснулся Kia Soul – почти 379 тысяч машин с моторами 1,6 литра, выпущенных с 2011 по 2016 год. Расследование в США показало: сбои в системе впрыска топлива приводили к перегреву катализатора, его термодеструкции и, в ряде случаев, к возгоранию автомобиля.

В 2019 году Kia Motors America объявила еще один отзыв – почти 379 тысяч Soul, где проблема была уже прямо связана с перегревом катализатора и разрушением двигателя. Причина – ошибка в программном обеспечении блока управления. Когда катализатор перегревался, в двигателе начиналось аномальное сгорание, повреждались поршни и шатуны. Итог – внезапная остановка на ходу или пожар.

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При чем тут катализатор

Катализатор на многих корейских моторах интегрирован в выпускной коллектор – прямо рядом с двигателем. Такое решение помогает быстрее прогревать катализатор и укладываться в экологические нормы, но создает для него экстремальные условия.

Керамическая матрица катализатора при перегреве трескается и начинает крошиться. Мелкая абразивная пыль в некоторых режимах работы мотора попадает обратно в цилиндры. Дальше – как наждаком по стенкам: задиры, падение компрессии, масложор.

Разрушение каталитического нейтрализатора

Отдельная проблема – химический состав. В катализаторах Hyundai и Kia, по данным сервисов, часто отсутствует родий – дорогой металл, который стабилизирует керамику при высоких температурах. Без него керамика становится хрупкой и разрушается быстрее.

Какие моторы в группе риска

Главный фигурант – атмосферная серия Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра. Эти моторы ставились на Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Kia Ceed, Sportage, Optima, Cerato, Seltos и ранние Genesis.

Двигатель серии Theta II

Проблема в том, что Theta II страдает от масляного голодания. На ранних версиях не было масляных форсунок для охлаждения поршней. В сочетании с хрупким катализатором это дает двойной удар: сначала керамика крошится, потом абразив довершает разрушение цилиндров.

Мотор серии Gamma

Моторы Gamma 1.4 и 1.6 на Kia Rio и Hyundai Solaris первых поколений (2011-2017) – тоже в зоне риска. Катализатор там близко к выпуску, керамика трескается, пыль летит в цилиндры.

Так миф или реальность?

Реальность. Но с оговорками. Проблема не в том, что катализатор ломается у всех и всегда. Проблема в том, что когда он ломается, последствия могут быть катастрофическими для двигателя. И диагностика часто запаздывает.

Задиры на юбке поршня

Код ошибки P0420 (низкая эффективность катализатора) срабатывает только тогда, когда разрушение уже заметно. Эндоскопия показывает начальную стадию разрушения раньше, чем датчики. Владельцы узнают о проблеме, когда появляется металлический дребезг на холодную, падает тяга или начинается масложор.

Что делать владельцам

Профилактика простая. Лить качественный бензин, держать исправными свечи и катушки, не гонять на холодном моторе, менять масло чаще городской нормы. Каждые 20-30 тысяч километров после пробега 60-80 тысяч просить сервис проверить графики лямбда-зондов и заглянуть эндоскопом в цилиндры.

Задиры на стенках цилиндра

Если катализатор начал разрушаться – не тянуть. На пробеге 100-120 тысяч километров при первых признаках деградации замена нейтрализатора обойдется дешевле, чем капитальный ремонт двигателя.

Илья Хлебушкин, редактор «За рулем»:

– Бояться нужно не мифа, а конкретных моторов.

Theta II 2.0 и 2.4, Gamma 1.4 и 1.6 на Rio и Solaris первых поколений– это реальная зона риска. Если вы покупаете такую машину с пробегом, эндоскопия цилиндров и проверка катализатора обязательны.

Если владеете– следите за симптомами и не ждите, пока загорится чек.